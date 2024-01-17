 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yüksekovalı Kayak Takımı Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışmasına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekovalı Kayak Takımı Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışmasına Hazırlanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kayak takımı sporcuları, Türkiye Kayaklı Koşu Eleme yarışmasında en iyi dereceleri almak için antrenman yapıyor. Yatırımlar ve desteklerle tesis sayısının arttığı ilçede, kayaklı koşu takımı sporcuları ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyor. Yüksekovalı sporcular, ilçelerinde düzenlenecek yarışmada da başarılı sonuçlar almayı hedefliyor. Yaklaşık 700 sporcunun katılacağı yarışmada, sporcular Kamışlı köyünde bulunan 2,5 kilometrelik pistte antrenman yapıyor. Yarışmanın ilçede yapılmasının mutluluk verici olduğunu belirten antrenör Fikret Ören, tüm Yüksekovalıları yarışlara davet ediyor. Milli sporcu Nujin Eskidede ise ilçenin kayak sporuna elverişli olduğunu ve hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu ifade ediyor.

Yüksekovalı Kayak Takımı Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışmasına Hazırlanıyor
17.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:58
Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kayak takımı sporcuları, farklı illerden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Türkiye Kayaklı Koşu Eleme yarışmasında en iyi dereceleri almak için antrenman yapıyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlar ve verilen desteklerle tesis sayısının arttığı ilçede, aralarında milli formayı giyenlerin de yer aldığı kayaklı koşu takımı sporcuları, ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde ediyor.

Geçen yıl katıldıkları birçok yarışmada hem takım halinde hem de bireyselde şampiyonluklar elde eden Yüksekovalı sporcular, ilçelerinde yarın başlayacak Türkiye Kayaklı Koşu Eleme yarışmalarında da başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

Bunun için Kamışlı köyünde 1 metreyi aşan karın bulunduğu 2,5 kilometrelik pistte soğuk havaya rağmen antrenman yapan sporcular, yurdun dört bir yanından ilçeye gelen yaklaşık 700 sporcu arasında dereceye girmek için ter dökecek.

Fikret Ören: "İlçemizde yarışmanın yapılması bizi mutlu ediyor"

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Fikret Ören, AA muhabirine, ilçede düzenlenecek müsabakaya farklı illerden yaklaşık 700 sporcunun katılmasını beklediklerini söyledi.

İlçedeki sporcuların yarışlar için hazırlıklarını tamamladığını belirten Ören, "Türkiye'nin her tarafından sporcular gelecek buraya. İlçemizde bu yarışmanın yapılması bizi mutlu ediyor. İlçemizin tanıtımında da önemli rol oynuyor. Pistimiz ve kar kalitemiz çok iyi. Şu anda 1 metreye yakın kar var ilçede. Yüksekova'dan 60 sporcumuz yarışlarda ter dökecek. Tüm Yüksekovalıları yarışlara davet ediyorum. Bütün sporculara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yarışlar için teknik toplantının bugün yapılacağını anlatan Ören, organizasyonun 18-19 Ocak'ta yapılacağını dile getirdi.

Milli sporcu Nujin Eskidede ise 3,5 yıl önce kayaklı koşu sporuna başladığını ve severek yaptığını ifade etti.

İlçenin kayak sporuna en elverişli yerlerden biri olduğunu ifade eden Eskidede, şunları kaydetti:

"Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bizim için büyük gurur. Hem ilçemiz tanınıyor hem de kültürümüzü yayıyoruz. Yarışma öncesi antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İnşallah alacağımız derecelerle ilçemizi gururlandırırız. Hedefim dünya şampiyonasından sonra olimpiyatlara katılmak. Türkiye derecelerim var zaten. İnşallah bunu devam ettirmek istiyorum."

Sporculardan Havin Aslan da 5 yıldır kayaklı koşu yaptığını belirterek, "Sıfırın altında 10 derecede antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Buranın rakımı çok yüksek. Çok zor şartlar altında antrenman yapıyoruz. Rakiplerimizi burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yüksekova, Hakkari, Türkiye, Antrenman, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksekovalı Kayak Takımı Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışmasına Hazırlanıyor - Son Dakika


11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor

Son Dakika
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:14:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekovalı Kayak Takımı Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışmasına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement