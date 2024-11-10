Yüksel Yıldırım: Transfer Tahtası Açılmayacak

Spor

- Yüksel Yıldırım: "Transfer tahtasını açmayacağız"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım:

"Oyun açısından mutlu ama sonuç açısından mutsuzum"

"Samsunspor'da Alman ekolü devam edecek"

İSTANBUL - Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kapalı olan transfer tahtalarını devre arasında açmayacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bugün tüm Türkiye, Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu gördü. İstanbul'a puan veya puanlar almak için geldiğimizi söyledik. Galatasaray maça çok hırslı başladı ve maçın başında ilk golü buldu. Ondan sonra direnmeye başladık ve dengeyi kurduk. İkinci yarıya muhteşem başladık ve beraberliği yakaladık. Hemen hızlı bir şekilde gol yedik. Yeniden beraberliği yakalamak için çok bastırdık. Satka'ya faul yapıldı bana göre ve sonrasında Batshuayi, 3. golü attı. VAR'dan penaltı verildi ve 3-2 oldu. 3-3 için pozisyonlar yakaladık ama maalesef biraz bencil davranınca gol atamadık. İnanılmaz üzgünüm. İyi oynadık, maçı berabere bitirebilirdik. Bugün top bizi sevmedi" diye konuştu.

"Oyun açısından mutlu ama sonuç açısından mutsuzum"

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in oyuna etki etmediğini söyleyen Yıldırım, "Tercih haklarını Galatasaray'dan yana kullandı. Bunlar bahane değil. Güzel bir maç oldu. Tüm Türkiye, güzel bir maç seyretti. Oyun açısından mutlu ama sonuç açısından mutsuzum. Sahada gerekeni yaptı ama puan için yeterli olmadı. Galatasaray'ı kutluyorum. Mücadeleleri için Samsunsporlu futbolcuları da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Samsunspor'da Alman ekolü devam edecek"

Alman teknik direktörleri tercih etmesinin hatırlatılması üzerine Başkan Yıldırım, "Bundan sonra da Alman hocayla devam edeceğim. Alman futbolunu seviyorum. Her şeyiyle mükemmel. Samsunspor'da Alman ekolü devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Transfer tahtasını açmayacağız"

Devre arasında transfer tahtasını açmak için bir hamlede bulunmayacağını belirten Yüksel Yıldırım, "FIFA ile çok konuştuk. Bir değişiklik olmayacağı söylendi. Bunu kabullenmek zorunda kaldık. Samsunspor'un, FIFA'da bir dosya ve cezası yok. Samsunspor, FIFA'daki en temiz kulüplerinden biri. Borcu olmayan tek kulübüz. Tahtamız kapalı ama çok karakterli, motive olmuş oyuncu topluluğuyla oynuyoruz. Samsunspor'un hedefi Avrupa'da, Türkiye'yi temsil etmek. Söz verdim, bu sözümü tutmak zorundayım. İnşallah gelecek sezon yapacağımız takviyelerle daha güzel bir Samsunspor olacak. Türkiye'de 4 büyükleri kırmak istiyoruz. Bunu değiştirmemiz lazım. Yoksa Türk futbolu kalkınamaz, yazık olur" diyerek sözlerini tamamladı.