Yüksel Yıldırım'dan ilginç paylaşım - Son Dakika
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Yüksel Yıldırım'dan ilginç paylaşım

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Yüksel Yıldırım\'dan ilginç paylaşım
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un sahibi ve başkanı Yüksel Yıldırım, işadamı kimliği ile başkan kimliğinin anlaşmaya vardığını, kısa sürede ulusa sesleniş videosu yayınlayacağını açıkladı.

Ligde 4 maçtır kaybeden ve milli araya küme düşme potasında giren Samsunspor'da kulübün başkanı ve sahibi Yüksel Yıldırım, kendisine ait sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. 

PAYLAŞIMINA KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Kendisiyle el sıkışan bir fotoğraf paylaşan Yıldırım, bu fotoğrafın açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

"Nihayet bu gece yapılan son görüşmeden iyi haber çıktı! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile işadamı Yüksel Yıldırım arasında yapılan uzun görüşmeler sonunda mutlu bir anlaşmaya varıldığı açıklandı. Başkan Yüksel Yıldırım, yeni bir dönemin başladığını resmi olarak Samsunspor taraftarına bir ulusa sesleniş videosu ile önümüzdeki hafta başında duyuracağını açıkladı." 

İşte o paylaşım:

Yüksel Yıldırım'dan ilginç paylaşım
Trendyol Süper LigYüksel YıldırımSamsunsporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Yüksel Yıldırım'dan ilginç paylaşım - Son Dakika
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