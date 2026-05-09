Yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza belli oldu

Yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza belli oldu
09.05.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, antrenmanda yumruk yumruğa kavga eden Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni’ye 500’er bin euro para cezası verdiğini açıkladı.

Real Madrid, antrenmanda ve soyunma odasında kavga eden Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni’ye verilen cezayı resmen duyurdu.

İKİ FUTBOLCUYA DA 500 BİN EURO CEZA

İspanyol devi, yaşanan olaylar sonrası hem Valverde’ye hem de Tchouameni’ye 500’er bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun da disiplin soruşturması kapsamında ifade verdiği ve yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söylediği belirtildi.

TAKIMDAN VE TARAFTARDAN ÖZÜR

Valverde ile Tchouameni’nin kulüpten, takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve taraftarlardan özür dilediği aktarıldı.

“HER TÜRLÜ YAPTIRIMI KABUL EDERİZ”

Açıklamada iki yıldız futbolcunun, Real Madrid yönetiminin uygun göreceği her türlü yaptırımı kabul etmeye hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi.

KAVGA GÜNDEM OLMUŞTU

İspanyol basınında yer alan haberlerde Valverde ile Tchouameni’nin antrenmanda yaşadığı tartışmanın soyunma odasında da devam ettiği ve fiziksel kavgaya dönüştüğü öne sürülmüştü.

REAL MADRID KRİZLE ÇALKALANIYOR

Son dönemde Mbappe tartışmaları, soyunma odası krizleri ve “köstebek” iddialarıyla gündeme gelen Real Madrid’de yaşanan olaylar İspanya’da büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Real Madrid’in, Barcelona ile oynayacağı kritik El Clasico öncesi yaşanan bu olaylar dikkat çekti.

Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
82 bin liralık geri vites 82 bin liralık geri vites
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
Real Madrid’de neler oluyor Son görüntü ortalığı karıştırdı Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Kerem Fener’e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Mbaye Diagne’den “Çawreşamın“ şov Kendinden geçti Mbaye Diagne’den "Çawreşamın" şov! Kendinden geçti

13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:34
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
12:27
Bu halini unutun Zara’yı görenler tanıyamıyor
Bu halini unutun! Zara'yı görenler tanıyamıyor
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
12:10
Türkiye’den patlamayan ama yok eden füze Savaş tarihini değiştirecek
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 14:10:59. #7.12#
SON DAKİKA: Yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.