Yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza belli oldu

Real Madrid, antrenmanda ve soyunma odasında kavga eden Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni’ye verilen cezayı resmen duyurdu.

İKİ FUTBOLCUYA DA 500 BİN EURO CEZA

İspanyol devi, yaşanan olaylar sonrası hem Valverde’ye hem de Tchouameni’ye 500’er bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun da disiplin soruşturması kapsamında ifade verdiği ve yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söylediği belirtildi.

TAKIMDAN VE TARAFTARDAN ÖZÜR

Valverde ile Tchouameni’nin kulüpten, takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve taraftarlardan özür dilediği aktarıldı.

“HER TÜRLÜ YAPTIRIMI KABUL EDERİZ”

Açıklamada iki yıldız futbolcunun, Real Madrid yönetiminin uygun göreceği her türlü yaptırımı kabul etmeye hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi.

KAVGA GÜNDEM OLMUŞTU

İspanyol basınında yer alan haberlerde Valverde ile Tchouameni’nin antrenmanda yaşadığı tartışmanın soyunma odasında da devam ettiği ve fiziksel kavgaya dönüştüğü öne sürülmüştü.

REAL MADRID KRİZLE ÇALKALANIYOR

Son dönemde Mbappe tartışmaları, soyunma odası krizleri ve “köstebek” iddialarıyla gündeme gelen Real Madrid’de yaşanan olaylar İspanya’da büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Real Madrid’in, Barcelona ile oynayacağı kritik El Clasico öncesi yaşanan bu olaylar dikkat çekti.