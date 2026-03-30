Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı

30.03.2026 23:46
Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos–Olympiakos derbisi sadece skorla değil, saha içi olaylarla da gündeme damga vurdu. 101-94 biten maçın en konuşulan anı Dorsey–Nunn kavgası ve her iki oyuncunun da ihraç edilmesi olurken, maç sonu sosyal medyada iki kulüp de birbiri hakkında sert açıklama yaptı. Ergin Ataman, maç için ''Bu bir tiyatroydu, basketbol maçı değildi'' dedi.

Yunanistan Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Olympiakos, konuk olduğu Panathinaikos'u 101-94 yendi.

DEV DERBİYİ KAZANAN OLYMPIAKOS

Atina'nın Telekom Center Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Olympiakos, 30-21 ve ilk yarıyı da 60-44 önde tamamladı. Maçın 3. çeyreğini de 80-74 önde geçen konuk ekip, karşılaşmayı da 101-94 kazandı.

EN SKORER İSİMLER

Olympiakos'ta Tyler Dorsey, 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Donta Hall 13 ve Giannoulis Larentzakis 12 sayı kaydetti. Panathinaikos'ta milli oyuncu Cedi Osman 19 sayı ve 6 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. T. J. Shorts 18 ve Kendrick Nunn ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

OLYMPIAKOS LİDERLİĞİNİ KORUDU

Bu sonuçla, namağlup Olympiakos, ligdeki 21. galibiyetini alarak liderliğini korudu. Panathinaikos ise 5. mağlubiyetini yaşayarak ikinci sırada kaldı.

İKİ TAKIM OYUNCULARI ARASINDA KAVGA

Gergin geçen karşılaşmada Panathinaikos'un ABD'li oyun kurucusu Kendrick Nunn ile Olympiakoslu basketbolcu Tyler Dorsey arasındaki gerginlik, diğer oyuncuların katılması nedeniyle büyüdü. Oyuncular arasında yaşanan arbedede Dorsey'in forması yırtıldı. İki takım oyuncuları arasında küfürlü atışmalar sürerken, yumuşayan gerginlik sonrası Nunn ve Dorsey, diskalifiye edildi.

ERGİN ATAMAN: ''BASKET MAÇI DEĞİL, TİYATRO''

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ise Cedi Osman'a yapılan müdahalenin faul olduğu gerekçesiyle hakeme itirazda bulundu. İtirazlarına devam eden Ergin Ataman'a sahaya girmesi nedeniyle teknik faul verildi. Maç sonunda konuşan deneyimli koç, ''Bu bir tiyatroydu, basketbol maçı değildi'' dedi.

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
22:39
Aykut Kocaman’dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
