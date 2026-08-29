Yunanistan Basketbol'da Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika
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Yunanistan Basketbol'da Düşüş Devam Ediyor

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Yunanistan, 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerinde üst üste mağlubiyetler alıyor.

Katar'da düzenlenecek 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılma mücadelesinde üst üste mağlubiyetler yaşayan Yunanistan Basketbol Milli Takımı'ndaki düşüş devam ediyor.

2025 yazında Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'a yarı finalde kaybeden başantrenör Vassilis Spanoulis yönetimindeki Yunanistan, Dünya Kupası elemelerinde beklentilerden uzak bir performans ortaya koydu.

Elemelerin ilk turunu temmuz ayında Romanya ve Portekiz mağlubiyetleriyle kapatan Yunanistan, dün akşam deplasmanda Ukrayna'ya 82-76 mağlup olarak ikinci tura da kötü bir başlangıç yaptı.

Yunanistan, 2. Tur I Grubu'nda 3 galibiyet, 4 mağlubiyetle son sıraya kadar geriledi.

Spanoulis'in öğrencilerini elemelerin kalan maçlarında zorlu bir fikstür bekliyor. Yunanistan, kalan 5 maçında grup lideri İspanya ve Gürcistan ile ikişer, Ukrayna ile de bir maç yapacak.

Gruplarını ilk 3 sırada bitiren takımlar FIBA Dünya Kupası vizesi alabilecek.

Yunanistan, eleme maçlarında sakatlığı nedeniyle NBA'de forma giyen yıldızı Giannis Antetokounmpo'dan yoksun mücadele etti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Basketbol, Spor, Son Dakika

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