Judo: Yıldızlar Balkan Şampiyonası - Son Dakika
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Judo: Yıldızlar Balkan Şampiyonası

03.09.2022 21:08
Judo: Yıldızlar Balkan Şampiyonası

Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 17 madalya elde etti.

Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 17 madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kozani kentinde 10 ülkenin katılımıyla başlayan organizasyonun ilk günü sona erdi.

Judokalar, 11 sıklette 6 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.

Organizasyonun ilk günü madalya kazanan sporcular şunlar:

Kadınlar

32 kilo: Havva Sena Toprak (Altın), Vuslat Başak (Gümüş).

36 kilo: Livanur Kayır (Altın), Fatma Zehra Meki (Gümüş).

40 kilo: Ezgi Topçu (Altın), Rojda Kanat (Gümüş).

44 kilo: Elif Kılıç (Altın), Elif Azra Külak (Gümüş).

48 kilo: Semanur Yeşiltaş (Bronz).

Erkekler

34 kilo: Taha Baran Aşık (Gümüş).

38 kilo: Mehmet Ali Uçar (Bronz).

42 kilo: Mücahit Alıcı (Altın), Süleyman Tekin (Bronz).

46 kilo: Ömer Faruk Pınar (Bronz).

50 kilo: Enes Bilge (Gümüş).

55 kilo: Emin Levent Yelkenci (Altın), Emir Öztekin (Gümüş).

Şampiyona yarın sona erecek

Yarın yapılacak müsabakalarla şampiyona tamamlanacak.

Son gün mücadelelerinde madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar 52 kilo: Rümeysa Hatice Kılıçkaya, Duru Yılmaz.

Kadınlar 57 kilo: Büşra Karuç, Işıl Sinem Aydın.

Kadınlar 63 kilo: Behiye Korkmaz, Yaren Sala.

Kadınlar +63 kilo: Nisanur Serin, Ela Naz Yahşi.

Erkekler 60 kilo: Resul Taştan, Numan Onay.

Erkekler 66 kilo: Arda Aydın, Mustafa Beyazıt Yıldırım.

Erkekler 73 kilo: Şehmus Ay, Alper Koçak.

Erkekler +73 kiloda: Yusuf Özel, Mustafa Terzioğlu.

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Kaynak: AA

Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Judo: Yıldızlar Balkan Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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