Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu

31.07.2022 17:01

Beşiktaş ile yollarını ayrılan Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş ile yollarını ayıran tecrübeli stoper Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu. Hırvat stoper kariyerine Yunanistan'da devam edecek.

VIDA AEK ATINA'DA

Beşiktaş'ta geçirdiği 4,5 sezonun ardından takımdan ayrılan Domagoj Vida, bir süredir Yunan ekiplerinden AEK Atina ile görüşüyordu. Başkent temsilcisi Domagoj Vida transferini resmen açıkladı. Vida yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2018'in kışında Dinamo Kiev'den bonservissiz transfer edilen 33 yaşındaki savunmacı Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.

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Domagoj Vida, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu - Son Dakika
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