Yunus Akgün'den maç biter bitmez Fenerbahçe'ye olay gönderme - Son Dakika
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Spor

Yunus Akgün'den maç biter bitmez Fenerbahçe'ye olay gönderme

Yunus Akgün\'den maç biter bitmez Fenerbahçe\'ye olay gönderme

Galatasaray'ın yıldız ismi Yunus Akgün, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Performanslarını değerlendiren milli yıldız, rakiplerine gönderme yaparak ''Mayıslar bizim. Bunu hep söyledik'' dedi.

10.05.2025 21:44
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Süper Lig'in 35. hafta maçında Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren yıldız isim, "İlk 10 dakika pozisyonlar bulduk. Sonra Trabzonspor ilk yarının son 15 dakikasında pozisyonlar buldu. İlk yarıda istediğimiz pozisyonları bulamadık. Devre arasında konuştuk. Abdülkerim ağabeyin golüyle öne geçtik. Duran topları iyi çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Önümüzde bir kupa var ondan sonra evimizde taraftarımızla birlikte şampiyonluğu kutlamak istiyoruz." dedi.

"MAYISLAR BİZİM"

Sözlerine devam eden Yunus Akgün, "Mayıslar bizim. Bunu hep söyledik. Mayıslar gelince performansımız artıyor. Oynadığımız oyundan sezon başındaki gibi keyif almaya başlamıştık. Maçları az gol yiyerek ve çok gol atarak kazanmaya başladık. Son iki maçı final olarak bakıyoruz ve kupaları almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Trabzonspor, Galatasaray, Yunus Akgün, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunus Akgün'den maç biter bitmez Fenerbahçe'ye olay gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Flankes0107:
    yunus dünkü çocuksun senide skrler çok kulonusma 30 142 Yanıtla
  • İshak Klein:
    sen yayınlama. ;D zavallı son.dakika öyle üzülüyorum ki sizin için.. moderatörleriniz yüzünden yok olmaya mahkumsunuz 114 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Bir Beşiktaşlı olarak Galatasarayı tebrik ederim.Ama tüm takım ahlaklı,kibar ve saygılı iken,şu Yunus denen kibirli herifi bir kenara ayırıyorum.İçinizdeki tek çürük elma bu şahıstır bence. 51 65 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Operasyon çocuğusun yunus akgün ! 43 64 Yanıtla
  • Murat Aygün:
    basit bi oyuncu 34 62 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bir günlük evesleri gursaklarinda kaldı şampiyon Galatasaray 67 29 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    yunus fetocu hakemlere dua et minnos 19 57 Yanıtla
  • M S:
    Mayislar bizimde 28 Sampiyonlugu olan Fenerbahce Aralikta mi Sampiyon oldu? not: koyu GSli 19 26 Yanıtla
  • ugur_teke:
    mayıslar bizim?????????? 19 16 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    kasıntı sevinsiz i… 4 9 Yanıtla
  • Murat Avci:
    torinolu şaban, Arif Erdem ve fetönün dizinin dibinde oturan takım tabi o olacak şampiyon Cumhuriyet takımı Fenerbahçe olacak değilya.. 1 5 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Avrupada kacıncı siradasiniz fener sayesinde şampiyonlar ligine direk katılıyorsunuz evet Türkiyede şampiyonsunuz avrupada yoksunuz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yunus Akgün'den maç biter bitmez Fenerbahçe'ye olay gönderme - Son Dakika
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