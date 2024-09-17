Yunus Akgün'den Galatasaray'a Güven

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Gaziantep FK'yi sahasında 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncusu Yunus Akgün, oynadıkça öz güveninin artacağını ve daha fazla gol atacağını söyledi.

Yunus Akgün, müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Attığı golü eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na adadığını belirten Yunus Akgün, "Her gün Kerem (ile konuşuyorum. Kendisi burada çok büyük işler yaptı. Şu an şans buluyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Fenerbahçe karşısında kazanmak için Kadıköy'e gideceğiz. Son 2 sezonun şampiyonuyuz. Hedefimiz ilk yarının bütün maçlarını kazanmak." ifadelerini kullandı.

Gol atmaya ihtiyacı olduğunu belirten Yunus, "Futbolcuların öz güveni, gol atınca artar. Benim de gol atmaya ihtiyacım vardı ama takımın kazanması önemliydi. Oynadıkça daha fazla gol atacağım." diye konuştu.

Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi hakkında konuşan Yunus, "Üçü de çok büyük futbolcu. Neler yapabiliriz diye arada konuşuyoruz. Onlara gol attırmak bizim için önemli. Ortamımız çok iyi. İnşallah onlara daha fazla gol attırırız." şeklinde görüş belirtti.

" Adana Demirspor'daki performansımın üstüne çıkmak istiyorum"

Bu sene kendine hedef koyduğunu belirten milli futbolcu, "Adana Demirspor'da çift haneli sayılara ulaşmıştım. Bu sene hedeflerim var. Adana Demirspor'daki performansımın üstüne çıkmak istiyorum. Benim için önemli olan daha fazla oynamak. Bu sene daha fazla şans bulup takımıma katkı sağlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'da büyüdüğünü dile getiren Yunus Akgün, Fenerbahçe ile gelecek hafta yapacakları derbi hakkında da "Kadıköy'deki maç, benim için çok özel olacak. Orada gol atmak hayallerimden bir tanesi. Orada oynayıp kazanmak benim için daha anlamlı olur." açıklamasını yaptı.