Yunus Akgün'den Paraguay Maçı Öncesi Mesaj - Son Dakika
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Yunus Akgün'den Paraguay Maçı Öncesi Mesaj

19.06.2026 05:40
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Yunus Akgün, Paraguay maçı için hırslı olduklarını ancak kontrollü oynamanın önemli olduğunu vurguladı.

Avustralya maçına çok hırslı başladıklarını ancak bazen hırs yapmanın iyi sonuçlar ortaya çıkarmadığını söyleyen A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Yunus Akgün, Paraguay karşısında ise galip gelerek tüm ülkeye 3 puan armağan etmek istediklerini belirtti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak. San Francisco'daki Bay Area Stadyumu'nda oynanacak bu maç öncesinde milli futbolcu Yunus Akgün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hayal kırıklığına uğradık, uğrattık"

Avustralya karşısında istemedikleri ve beklemedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Yunus, "Hayal kırıklığına uğradık, uğrattık ülkemizi de. Bunun için tabii ki de üzüldük. Kendi eleştirilerimizi yaptık. Neleri yanlış yaptık, bunların dersini çalıştık. Hocamız bize bunları analizlerde de gösterdi. Şimdi yarın final maçına çıkacağız. Gerçekten zor bir mücadele bizi bekliyor. Paraguay için de çok önemli bir maç. Kazanmak için sahada olacaklar. Ama bizim kadromuz da, kalitemiz de gerçekten çok iyi. Kazanabilecek güçteyiz. Beklentilerin farkındayız. İnşallah yarın kazanıp ülkemize 3 puanı armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hocam bana ne zaman görev verirse elimden geleni yapmaya çalışıyorum"

Ay-yıldızlı oyuncu, Teknik Direktör Vincezo Montella kendisine ne zaman görev verirse elinden geleni yapamaya çalıştığını da dile getirerek, "Avustralya'nın aslında bekliyorduk böyle bir performans sergilemesini. Tabii ki de istatistik olarak hepsinde iyiydik ama topu kaleye sokamayınca maalesef onların tuzağına düşmüş olduk. Kontratak zaten kovalamak istiyorlardı. Golü bulduktan sonra daha da dirençleri arttı. Daha da zor oldu gol atmak. İlk golü alsaydık bence çok daha farklı bir maç olacaktı. Bunun da bilincindeyiz. Kendi performansımda da hocam bana ne zaman görev verirse elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnşallah yarın bana görev verirse ülkemiz için, takım arkadaşlarım için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Zor bir maç bizi bekliyor"

Paraguay'ın da savunma olarak iyi özellikleri olduğuna dikkat çeken Akgün, "Fiziksel de bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor. Avustralya'ya biraz daha yakın diyebilirim. Savunma yapacaklardır diye düşünüyorum. Biz de ilk maçtan dersimizi aldık açıkçası. Daha kontrollü, daha iyi bir şekilde oynayıp yarınki maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Yunus Akgün, dün yapılan antrenmanda Montella ile birebir yaptığı konuşmanın detaylarını ise, "Maçla ilgili tabii ki de. Bana şans verirse neler isteyeceğini söyledi" cümleleriyle anlattı.

"Bazen çok hırslı iyi değil"

Milli futbolcu, Avustralya mücadelesine çok hırslı başladıklarını ancak hırs yapmanın her zaman iyi olmadığını söyledi. Yunus, "24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Çok hırslıydık bu maç açıkçası, herkes çok hırslıydı. Bazen de çok hırslı iyi değil. Çünkü bazen kendinden çıkabiliyorsun. Bence bunu biraz kontrollü şekilde yapmamız gerekiyor. Bize iyi bir ders oldu. Çünkü gerçekten beklemiyorduk böyle bir yenilgiyi. Buradan dersimizi aldık. Yarın tabii ki de zor bir maç bizi bekliyor ama inşallah kazanıp ülkemize 3 puan armağan edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Ben seviyorum pres yapmayı"

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ile ön presi her zaman öncelikli tuttuklarını hatırlatan Yunus Akgün, "Bunun için ben seviyorum pres yapmayı. Burada da hocamız zaman zaman tabii ki de istiyor önde basmayı ama maç maç bu değişiyor. Ne istediği çok önemli. Yarın da Paraguay, Avustralya gibi oynayacak. Çok geriden oyun kurar mı, bunu bilmiyoruz, göreceğiz yarın. Tabii ki de biz ön alan presimizi yeniden sahada göstereceğiz her zamanki gibi ama yarın ne olur ne biter, Paraguay'ın oyun sistemine göre değişecek sadece" diye konuştu.

"Üzüldük ama etkilenmedik"

Vincenzo Montella'nın göreve ilk geldiği günden takıma özgüven aşıladığına vurgu yapan Yunus, "Futbolda kaybetmek de var, kazanmak da var. Bunu bilmek lazım. Her zaman istediğimizi sahada yapamıyoruz. Hiçbir zaman yenilginin bizim özgüvenimizi kırmamasını, her maç nasıl oynuyorsak aynı şekilde devam etmemizi, etkilenmemizi söylüyor. Etkilenmedik açıkçası. Üzüldük ama etkilenmedik. Bunlar futbolda var. Biz yarın dediğim gibi elimizden geleni yapıp ülkemize 3 puan armağan etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Yunus Akgün, Avustralya, Paraguay, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunus Akgün'den Paraguay Maçı Öncesi Mesaj - Son Dakika

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