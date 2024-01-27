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Yunus Akgün'ün golüyle Leicester City Birmingham City'i mağlup etti - Son Dakika
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Yunus Akgün'ün golüyle Leicester City Birmingham City'i mağlup etti

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün forma giydiği Leicester City, FA Cup 4'üncü tur karşılaşmasında Birmingham City'i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Yunus Akgün, bu maçta takımının ikinci golünü kaydederek yeni takımıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Yunus Akgün\'ün golüyle Leicester City Birmingham City\'i mağlup etti
27.01.2024 - 19:57,  Güncelleme: 19:59
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Milli futbolcu Yunus Akgün'ün forma giydiği Leicester City, FA Cup 4'üncü tur karşılaşmasında Birmingham City'i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

FA Cup 4'üncü Tur karşılaşmasında Leicester City ile Birmingham City karşı karşıya geldi. Rakibini 47'nci dakikada Vardy, 72'nci dakikada Yunus Akgün ve 88'inci dakikada Praet'in golleriyle 3-0 mağlup eden Leicester City adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, 81 dakika sahada kaldı.

YUNUS'UN İLK GOL SEVİNCİ

Milli futbolcu Yunus Akgün, Leicester City formasıyla ilk golünü kaydetti. Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen ve bu maçlarda 2 asist yapan Yunus Akgün, Birmingham karşısında takımının ikinci golüe imza attı. Milli futbolcu, yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yunus Akgün'ün golüyle Leicester City Birmingham City'i mağlup etti - Son Dakika
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