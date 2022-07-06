SPOR Yunus Emre Çift: Şampiyonluk en büyük hedef ve hayalimiz

Yunus Emre Çift: Şampiyonluk en büyük hedef ve hayalimiz

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor'un futbolcusu Yunus Emre Çift, Gençlerbirliği ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Güzel bir oyun oldu. Sakatlık olmadığı için mutluyuz. İnşallah sezona iyi başlarız. Şampiyonluk en büyük hedef ve hayalimiz" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Bu kapsamda Samsun temsilcisi, hazırlık maçında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası DHA'ya açıklamalarda bulunan Yılport Samsunsporlu futbolcu Yunus Emre Çift, "Bu sezonun ilk hazırlık maçıydı. Hepimiz için hayırlı olsun. Berabere bitti. Güzel bir oyun oldu. Burada en önemlisi sakatlık olmamasıydı. Sakatlık olmadığı için mutluyuz. İnşallah sezona iyi başlarız. Şampiyonluk en büyük hedef ve hayalimiz. Onun içinde kadro kuruldu. İnşallah yolun sonunda mutlu oluruz. Bu ilk kampımız olduğu için yoğun çalıştık. Burada kendimize ne yüklersek sezon içinde de onu kazanıyoruz. O anlamda kamp iyi geçti" diye konuştu. (DHA)