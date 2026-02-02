Yunusemre\'den kadınlara özel kış dönemi yüzme kursu

Yunusemre Belediyesi, 18 yaş üstü kadınlara yönelik yüzme kurslarını kış döneminde de sürdürerek kadınların spora katılımını artırmaya devam ediyor. Haftada iki gün düzenlenen kurslara ilginin yoğun olduğu bildirildi.

Yaz aylarında başlatılan yüzme kurslarını kış döneminde de devam ettiren Yunusemre Belediyesi, kadınların hem spor yapmasını hem de yüzme öğrenmesini sağlıyor. Salı ve Perşembe günleri sabah ve akşam grupları halinde düzenlenen kurslarda katılımcılara yüzme eğitimi veriliyor. Spor İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerden son 9 ayda bine yakın kadının faydalandığı öğrenildi.

Çalışan kadınlardan Başkan Balaban'a teşekkür

Yüzme eğitimleri Salı ve Perşembe günleri sabah ve akşam grupları şeklinde yapılıyor. Sabah grubu eğitimleri 10.30 - 11.30 saatleri arasında Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde, 14.00 - 15.00 saatleri arasında ise Tarık Almış Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Akşam grubu eğitimleri ise 20.45 - 21.45 saatleri arasında Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde veriliyor.

Özellikle çalışan kadınlar, kendilerini unutmayan ve bu hizmetin hayata geçirilmesini sağlayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. Yüzme kursundan faydalanmak isteyen vatandaşların Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabileceği ifade edildi. - MANİSA