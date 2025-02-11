Yunusemre Belediyespor Atıcılık Branşını Açtı

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Yunusemre Belediye spor, mevcut spor branşlarına atıcılık branşını da ekledi. Kulüp Başkanı Bülent Kanik, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek istediklerini belirterek, bu spora meraklı herkesi kurslara davet etti.

Manisa'da 18 branşta 3 bin sporcusu bulunan Yunusemre Belediyespor, Türk sporuna hizmet etmek ve yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla atıcılık branşı açtı. Amatör branşların gelişimi için çalışmalarını sürdüren Mavi-Beyazlı kulüp, olimpik branşlardan biri olan atıcılıkta da söz sahibi olmayı hedefliyor. Yunusemre Belediyespor, bu sporu yapmak isteyen çocuk, genç ve yetişkinleri kayıt olmaya davet etti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, kayıtları Yunusemre Belediyesi'nde başlattıklarını söyledi. Katıldıkları her branşta olduğu gibi atıcılıkta da milli sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Kanik, "Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'ın destekleriyle branş yelpazemizi genişletmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana her yaştan insanımızı sporla buluşturmanın, çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın, aktif sporcu ve branş sayımızı arttırıp milli sporcular yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalar kapsamında atıcılık branşını açmış bulunuyoruz. Atıcılığı 10 yaşından 80 yaşına kadar herkes yapabilir, vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz. Kurslarımız için 444 62 09 numaralı telefon hattından detaylı bilgi alınabilir" şeklinde konuştu. - MANİSA