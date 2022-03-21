Yunusemre Belediyespor bir puanı 90+3'te aldı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor bir puanı 90+3'te aldı

21.03.2022 10:24
Yunusemre Belediyespor bir puanı 90+3'te aldı

Yunusemre Belediyespor, ligin 15. haftasında ağırladığı Sandıklıspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yunusemre Belediyespor, ligin 15. haftasında ağırladığı Sandıklıspor ile 1-1 berabere kaldı. Mavi Beyazlılar, geriye düştüğü maçta 1 puanı 90+3'te Şükrü Can Güneş'in golüyle aldı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 1. grup 15. hafta mücadelesinde Yunusemre Belediyespor, Afyonkarahisar ekibi Sandıklıspor ile 1-1 berabere kaldı. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, Sandıklıspor 58.dakikada İslam Altunkan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalarda rakip kalede baskılı oynayan Yunusemre Belediyespor, 90+3.dakikada Şükrü Can Güneş'in golüyle skora denge getirdi: 1-1. Maçta başka gol olmayınca Yunusemre Belediyespor haftayı 1 puanla kapattı. Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Mavi Beyazlılar, haftaya Kınık Belediyespor'un konuğu olacak. - MANİSA

Yunusemre Belediyespor bir puanı 90+3'te aldı
Yunusemre Belediyespor bir puanı 90+3'te aldı
Yunusemre Belediyespor bir puanı 90+3'te aldı
Yunusemre Belediyespor bir puanı 90+3'te aldı
Yunusemre Belediyespor bir puanı 90+3'te aldı

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Talasgücü Belediyespor'da galibiyet sevinci Talasgücü Belediyespor'da galibiyet sevinci Develispor tek golle kazandı Develispor tek golle kazandı

Sandıklıspor, Amatör Lig, Karahisar, Can Güneş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor bir puanı 90+3'te aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor bir puanı 90+3'te aldı - Son Dakika
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