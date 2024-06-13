Yunusemre Belediyespor'da Yaz Spor Okulu Kursları Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Yunusemre Belediyespor'da Yaz Spor Okulu Kursları Başlıyor

Yunusemre Belediyespor'da çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla 14 branşta açılan yaz spor okulu kursları 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Vatandaşlar, kurs kayıtlarına yoğun ilgi gösteriyor.

13.06.2024 13:25
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Yunusemre Belediye spor'da yaz spor okulu kursları 24 Haziran Pazartesi başlıyor. Vatandaşlar, 14 branşta açılan kurs kayıtlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Yunusemre Belediyespor'da çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla 14 branşta açılan yaz spor okulu kursları 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Yunusemre Belediyesi ve Muradiye Sosyal Tesisleri'nde devam eden kurs kayıtlarına vatandaşların ilgisi günden güne artıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Engin Uzun, kursları Kurban Bayramı'nın hemen ardından uzman antrenörler eşliğinde başlatacaklarını söyledi. Çocukların spora teşvik edilmesi, yeni yeteneklerin Türk sporuna kazandırılması için üstlendikleri göreve dört koldan hazır olduklarını ifade eden Uzun, "Kayıtlarımız devam ediyor. İlgiden memnunuz. Kurslar 24 Haziran Pazartesi başlayacak, yaz tatilinin sona ereceği eylül ayının ilk haftasına kadar da devam edecek. Tüm çocuklarımızı yeteneklerini keşfetmeye bekliyoruz" dedi.

Yunusemre Belediyespor'da futbol (6-12 yaş), yüzme (7-14 yaş), voleybol (8-14 yaş), basketbol (6-14 yaş), cimnastik (5-10 yaş), okçuluk (7 yaş ve üzeri), tenis (7 yaş ve üzeri), halk oyunları (6-14 yaş) ücretli kurslar olarak belirlenirken, güreş (9-13 yaş), judo (8-12 yaş), badminton (6-10 yaş), taekwondo (8-14 yaş), hentbol (11-12 yaş), atletizm (9 yaş ve üzeri) ücretsiz kurslar olarak belirlenmişti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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