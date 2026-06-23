Yunusemre'nin genç yıldızı yuvada kaldı - Son Dakika
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Yunusemre'nin genç yıldızı yuvada kaldı

Yunusemre\'nin genç yıldızı yuvada kaldı
23.06.2026 12:49  Güncelleme: 12:52
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Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, genç orta oyuncu Esennur Atay ile yeni sezon için sözleşme yeniledi.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde yeni sezonun kadro yapılanmasını sürdüren Yunusemre Belediyespor, genç orta oyuncu Esennur Atay ile yeniden anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çeken Atay, yeni sezonda da mavi-beyazlı formayla mücadele edecek.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi ekiplerinden Yunusemre Belediyespor, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekip, genç orta oyuncu Esennur Atay ile sözleşme yenileyerek kadrosundaki önemli isimlerden birini daha takımda tuttu.

Daha önce Rengin Nuhoğlu ile anlaşma sağlayan Yunusemre Belediyespor, iç transferde ikinci imzayı Esennur Atay'a attırdı. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken genç voleybolcu, yeni sezonda da Yunusemre ekibinin başarısı için mücadele edecek.

Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik ile yöneticiler Metin Keleş ve Berkant Kayıkçı katıldı.

Yeniden Yunusemre Belediyespor forması giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Esennur Atay, kulübün hedefleri doğrultusunda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Atay, "Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da takımımızın hedefleri doğrultusunda mücadele ederek kulübüme katkı sağlamak istiyorum. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Bülent Kanik ise genç oyuncunun takım için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, "Esennur, genç yaşına rağmen sahadaki mücadeleci yapısı ve gelişime açık karakteriyle dikkat çeken bir sporcumuz. Geçtiğimiz sezon takımımıza önemli katkılar sundu. Yeni sezonda da kendisinden beklentimiz yüksek. Yapılan anlaşmanın hem kulübümüz hem de sporcumuz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu korumaya ve güçlendirmeye devam eden Yunusemre Belediyespor, iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre'nin genç yıldızı yuvada kaldı - Son Dakika

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