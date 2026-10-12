Yunusemre Belediyespor, Gelişim Koleji\'ni 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı

Kadınlar Voleybol 2. Lig'de mücadele eden Yunusemre Belediyespor, 2-1 geriye düştüğü maçta Gelişim Koleji'ni 3-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Kadınlar Voleybol 2. Lig'in 4. haftasında Atatürk Spor Salonu'nda Gelişim Koleji'ni konuk eden Yunusemre Belediyespor, çekişmeli geçen mücadelede geri dönüşe imza attı. Karşılaşmaya etkili başlayan Manisa temsilcisi, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. Konuk ekip, ikinci seti 25-18, üçüncü seti de 25-15 alarak skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette toparlanan kırmızı-beyazlılar, 25-18'lik sonuçla maçı karar setine taşıdı. Büyük heyecana sahne olan final setini 15-11 kazanan Yunusemre Belediyespor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak sezonun ilk galibiyetini elde etti ve gruptaki puanını 3'e yükseltti.

Maçın ardından Kulüp Başkanı Bülent Kanik ile yöneticiler Metin Keleş ve Berkant Kayıkçı, sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek galibiyet sevincine ortak oldu.

Yunusemre Belediyespor, ligin gelecek haftasında Volkan Güçspor'a konuk olacak.