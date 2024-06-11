Yunusemre Belediyespor Güreşçileri İllerarası Turnuvadan 23 Madalya ve 1 Kupa İle Döndü

Spor

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde düzenlenen İllerarası Grekoromen Güreş Turnuvası'ndan 23 madalya ve 1 kupa ile döndü.

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde düzenlenen İllerarası Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 6 altın, 6 gümüş, 11 bronz ile toplamda 23 madalya kazandı. 2011-2015 yaş kategorilerinde yapılan müsabakalarda göz dolduran Mavi Beyazlılar, takım halinde ise ikincilik kupasının sahibi oldu. 2014 - 2015 yaşta 57 kiloda Görkem Karaca Alkan birinci, 34 kiloda Eymen Olgun, 41 kiloda Berat Tekin, 47 kiloda İbrahim Ömer Coşkun, 52 kiloda Muhammed Taha Keskin ikinci, 30 kiloda İbrahim Ensar Yıldırım, 41 kiloda Muhammed Emin Ariç, Yiğit Alp Çelik, Ramazan Efe Karabaş üçüncü oldu. 2012-2013 yaşta ise 30 kiloda Musa Yusuf Tekin birinci, Erdem Aktürk ve Abdülmelik Yamaç üçüncü olurken, 34 kiloda Ramazan Özman birinci, 38 kiloda Emir Artürk ve Yusuf Ayta üçüncü, 41 kiloda Ömer Faruk Ariç birinci, Eymen Çakır üçüncü, 52 kiloda Emirhan Tekin üçüncü, 62 kiloda Hamit Çalgın, 68 kiloda Yusuf Emir Yünden ikinci, 78 kiloda Hakan Çelik üçüncü, 68 kiloda Seyit Ali Yıldız birinci oldu. 2011 yaşta 38 kiloda Hakim Beytullah Kalay birinci olmayı başardı. - MANİSA