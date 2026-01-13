Yunusemre Belediyesporlu güreşçiler Kütahya\'dan üç madalyayla döndü

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları B Gençler Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları'nda üç madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları B Gençler Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları'nda önemli bir başarıya imza atarak Manisa'ya iki gümüş ve bir bronz madalya ile döndü. Müsabakalarda 41-45 kiloda Hakim Beytullah Kalay ve 51 kiloda Furkan Akgün gümüş madalya kazanırken, 110 kiloda Asaf Porçu ise bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcular elde ettikleri derecelerle finallere katılmaya hak kazandı. Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yaptığı açıklamada sporcuları, antrenörleri ve aileleri tebrik etti. Kanik, "Sporcularımızı, onları büyük bir özveriyle hazırlayan antrenörlerimizi ve her zaman yanlarında olan ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Kulüp olarak amacımız sadece madalya kazanmak değil; ahlaklı, disiplinli, sporu hayatının bir parçası haline getirmiş bireyler yetiştirmek. Bu anlayışla çalışıyoruz. Bugün gelen bu başarılar, yarın daha büyük hedeflere yürüyeceğimizin işaretidir. İnşallah önümüzdeki süreçte hem ulusal hem de uluslararası arenada Yunusemre Belediyespor'u ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kanik ayrıca Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın spora verdiği desteklerin elde edilen başarılarda önemli etken olduğunu da sözlerine ekledi. - MANİSA