Yunusemre Belediyespor Judocuları Kocaeli\'de 3 Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor'un altyapı judocuları, Kocaeli'de düzenlenen Emre Yazgan Uluslararası Süper Minikler Judo Turnuvası'nda üç madalya kazandı.

Manisa'da sporun birçok dalında mücadele veren Yunusemre Belediyespor, judoda madalyaları toplamaya devam ediyor. Mavi-Beyazlı kulübün minik judocuları, merhum milli judocu Emre Yazgan anısına 12 ülkeden 402 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Süper Minikler Judo Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı. Müsabakalarda ter döken sporculardan Nevranur Çam +52 kiloda altın madalya kazanırken, 36 kiloda Selma Erbir ve 40 kiloda Zeynep Nisa Çakal ise bronz madalyanın sahibi oldu. Daha önce Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda iki madalya kazanan Yunusemreli judocular, bu turnuvanın hemen ardından organize edilen Emre Yazgan Uluslararası Süper Minikler Judo Turnuvası'nda da üç madalya elde ederek bir hafta içerisinde toplamda 5 madalya kazanmış oldu. Yunusemre Belediyespor'da yeni hedef 15-17 Temmuz tarihlerinde Mardin'de yapılacak Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'ndan madalyalar ile dönmek. - MANİSA