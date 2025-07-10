Yunusemre Belediyespor Judocuları Kocaeli'de 3 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yunusemre Belediyespor Judocuları Kocaeli'de 3 Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor Judocuları Kocaeli\'de 3 Madalya Kazandı
10.07.2025 12:42  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyespor'un altyapı judocuları, Kocaeli'de düzenlenen Emre Yazgan Uluslararası Süper Minikler Judo Turnuvası'ndan üç madalya ile döndü. Altın madalya kazanan Nevranur Çam'ın yanı sıra, Selma Erbir ve Zeynep Nisa Çakal bronz madalya elde etti.

Yunusemre Belediyespor'un altyapı judocuları, Kocaeli'de düzenlenen Emre Yazgan Uluslararası Süper Minikler Judo Turnuvası'nda üç madalya kazandı.

Manisa'da sporun birçok dalında mücadele veren Yunusemre Belediyespor, judoda madalyaları toplamaya devam ediyor. Mavi-Beyazlı kulübün minik judocuları, merhum milli judocu Emre Yazgan anısına 12 ülkeden 402 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Süper Minikler Judo Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı. Müsabakalarda ter döken sporculardan Nevranur Çam +52 kiloda altın madalya kazanırken, 36 kiloda Selma Erbir ve 40 kiloda Zeynep Nisa Çakal ise bronz madalyanın sahibi oldu. Daha önce Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda iki madalya kazanan Yunusemreli judocular, bu turnuvanın hemen ardından organize edilen Emre Yazgan Uluslararası Süper Minikler Judo Turnuvası'nda da üç madalya elde ederek bir hafta içerisinde toplamda 5 madalya kazanmış oldu. Yunusemre Belediyespor'da yeni hedef 15-17 Temmuz tarihlerinde Mardin'de yapılacak Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'ndan madalyalar ile dönmek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Uluslararası, 3-sayfa, manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor Judocuları Kocaeli'de 3 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aman dikkat Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor Aman dikkat! Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Gözler cuma gününde İşte PKK’nın silah bırakacağı köy Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu Mutlu eden o kare geldi Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı
CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
Boğaz’daki kaçak yapılar için yıkım kararı Aralarında ünlü oteller de var Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım kararı! Aralarında ünlü oteller de var
İzmir’in efsane kulübü Altay’da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok İzmir'in efsane kulübü Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor

11:49
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
10:12
MHP’li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
18:17
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası
Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
17:57
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
17:24
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
17:07
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
"Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
16:52
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
16:20
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
16:07
Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
16:06
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
16:03
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 12:45:18. #7.12#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor Judocuları Kocaeli'de 3 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.