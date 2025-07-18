Yunusemre Belediyespor Judocuları Mardin\'de Başarı Elde Etti

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Mardin'de düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda iki madalya kazanarak Manisa'yı gururlandırdı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, 72 ilden bin 344 sporcunun katılımıyla Mardin'de yapıldı. 15-17 Temmuz tarihlerinde Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada mücadele eden Yunusemre Belediyespor'un sporcuları, iki bronz madalya elde ederek Manisa'ya başarıyla döndü. Mavi-Beyazlı judoculardan Derin Avcı 36 kiloda, Şakir Tuna Koçtürk de 38 kiloda Türkiye 3'üncüsü olarak alkış aldı.

Kulüp Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. Kanik, judo altyapısının gelecek için umut verdiğini, branş fark etmeksizin gittikleri her yerde Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiklerini sözlerine ekleyerek, "Sporcularımız bir büyük şampiyonadan daha madalyalarla ayrılarak göğsümüzü kabarttı. Hepsinden umutluyuz. Önümüzdeki süreçte milli takıma yeni yetenekler kazandıracağız" diye konuştu. - MANİSA