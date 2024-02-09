Yunusemre Belediyespor judocuları Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda madalya kazandı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor judocuları Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda madalya kazandı

Yunusemre Belediyespor judocuları Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları\'nda madalya kazandı

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. İkra Üzüm 63 kiloda ikinci olurken, Yağmur Yıldırım 57 kiloda ve Ramazan İnci 55 kiloda üçüncü oldu. Yunusemreli judocular, bu derecelerle Türkiye Birinciliği Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

09.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda üç madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un judocuları başarıya doymuyor. Mavi Beyazlı judocular, Okul Sporları Daire Başkanlığı ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından 7-8 Şubat tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu. Buna göre 63 kiloda İkra Üzüm ikinci olurken, 57 kiloda Yağmur Yıldırım ve 55 kiloda Ramazan İnci üçüncü olmayı başardı. Yunusemreli judocular, bu derecelerle mart ayında Denizli'de yapılacak Türkiye Birinciliği Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor judocuları Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda madalya kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor judocuları Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda madalya kazandı - Son Dakika
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