Yunusemre Belediyespor judocuları Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları\'nda madalya kazandı

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Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda üç madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un judocuları başarıya doymuyor. Mavi Beyazlı judocular, Okul Sporları Daire Başkanlığı ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından 7-8 Şubat tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu. Buna göre 63 kiloda İkra Üzüm ikinci olurken, 57 kiloda Yağmur Yıldırım ve 55 kiloda Ramazan İnci üçüncü olmayı başardı. Yunusemreli judocular, bu derecelerle mart ayında Denizli'de yapılacak Türkiye Birinciliği Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. - MANİSA