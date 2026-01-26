Yunusemre Belediyespor'un sultanları ligde kaldı - Son Dakika
Yunusemre Belediyespor'un sultanları ligde kaldı

26.01.2026 13:38  Güncelleme: 13:48
Altyapı ağırlıklı genç kadrosuyla mücadele eden Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde kalmayı başardı. Son maçında Ataspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu 8 galibiyet ve 25 puanla tamamladı.

Altyapı ağırlıklı genç kadrosuyla mücadele eden Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde kalmayı başardı.

Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sezonun son maçında Atatürk Spor Salonu'nda Ataspor'u 3-1 mağlup ederek ligde kalma hedefini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmadan 25-18, 19-25, 25-18 ve 25-7'lik set sonuçlarıyla galip ayrılırken, özellikle son sette ortaya koydukları etkili oyun tribünlerden alkış aldı.

Genç ve mücadeleci kadrosuyla sezon boyunca zorlu rakiplerle karşı karşıya gelen Yunusemre Belediyespor, kritik haftalarda topladığı puanlarla ligi 8 galibiyet ve 25 puanla düşme hattının üzerinde tamamladı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde kalmayı başaran ekip, önemli bir başarıya imza attı.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, sezon sonunda elde edilen başarının anlamlı olduğunu belirterek, "Bu lige katılırken temel hedefimiz sadece skor değildi. Genç sporcularımıza üst seviye lig tecrübesi kazandırmak, altyapıdan gelen oyuncularımıza fırsat vermek ve geleceğin güçlü takımını oluşturmak istedik. Ligde kalmış olmak elbette değerli ancak asıl kazancımız; gelişim gösteren oyuncularımız, artan özgüvenleri ve oluşan takım ruhudur. Aynı zamanda Manisa voleyboluna katkı sağlamak bizim için büyük gurur" dedi.

Başkan Kanik, kulübe verdiği desteklerden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a da teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

