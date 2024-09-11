Yunusemre Belediyespor, Süper Amatör Lig\'e katılmama kararı aldı

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Yunusemre Belediye spor, amatör spor kulüplerine daha fazla destek olmak amacıyla 2024-2025 Futbol Sezonu'nda Süper Amatör Lig'e katılmama kararı aldı. Kulüp Başkanı Bülent Kanik, bu sezon A takım için ayrılan bütçenin amatör spor kulüplerine dağıtılacağını açıkladı.

Manisa Süper Amatör Lig'de 2024 - 2025 Futbol Sezonu'nun grup ve fikstür çekimi gerçekleştirildi. Merkez grubu takımlarından Yunusemre Belediyespor, amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla lige katılmama kararı aldı. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan toplantıya katılan Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yeni sezonda A takıma ayrılan bütçeyi amatör spor kulüplerine dağıtacaklarını söyledi.

Zor şartlarda mücadele eden amatör kulüplere maddi manevi destek olmak amacıyla yola çıktıklarının altını çizen Başkan Kanik, "Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban, göreve seçilmeden önce amatör kulüplere daha önce verilen desteğin kat ve kat fazlasını vereceklerinin sözünü camiaya vermişti. Bu doğrultuda Başkanımızın talimatıyla yeni sezonda lige katılmama kararı aldık. Amatör ligde olmak yerine A takım için ayrılan bütçeyle ilçe sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimize destek olacağız. Bizim tek amacımız imkanlar ölçüsünde amatör spor kulüplerimiz için somut adımlar atmak ve sorunların çözümü için samimiyetle çalışmaktır. Lige katılan tüm kulüplerimize başarılar dileriz. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. Kanik ayrıca en kısa zamanda amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılacağını sözlerine eklerken, aldıkları kararla tüm altyapı kategorilerinde liglere katılıp genç yetenekleri Türk futboluna kazandıracaklarını sözlerine ekledi. - MANİSA