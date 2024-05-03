Yunusemre Belediyespor U15 Futbol Takımı Türkiye Şampiyonası\'na yükseldi

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Yunusemre Belediyespor, U15 Futbol İl Birinciliği Yarı Final Müsabakası'nda Alaşehir Alagücü'nü 4-1 yenerek adını Türkiye Şampiyonası'na yazdırdı.

Yunusemre Belediyespor'un U15 futbol takımı, U15 Futbol İl Birinciliği'nde şampiyon olarak Manisa'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda oynanan yarı final müsabakasında Alaşehir Alagücü ile karşılaşan Mavi Beyazlılar, rakibini Berat Ülük (2), Gurur Bulutlu ve Ege Alıcı'nın golleriyle 4-1 mağlup ederek hedefine ulaştı. Oyuncularını tebrik eden Yunusemre Belediyespor U15 Futbol Takımı Antrenörü Mehmet Akif Kengel, çok çalışarak emeklerin karşılığını aldıklarını belirterek, bundan sonraki hedeflerinin Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı başarıyla temsil etmek olduğunu söyledi. - MANİSA