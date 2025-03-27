Yunusemre Belediyespor'un Küçük Judocuları Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor'un Küçük Judocuları Büyük Başarı Elde Etti

Yunusemre Belediyespor\'un Küçük Judocuları Büyük Başarı Elde Etti

Yunusemre Belediyespor'un küçük judocuları, Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup Şampiyonası'ndan 7 madalya ile döndü ve Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

27.03.2025 14:38  Güncelleme: 14:42
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Yunusemre Belediyespor'un küçük judocuları, Denizli'de yapılan Okul Sporları Küçükler Judo Grup Şampiyonası'nda madalyaları topladı ve Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un judocuları başarıya doymuyor. Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden judocular, elde ettikleri 7 madalya ile nisan ayında Amasya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Buna göre müsabakalarda ter döken sporculardan Derin Avcı 36 kiloda altın madalyanın sahibi olurken, 34 kiloda Yağız Duman gümüş, 32 kiloda Melek Bal, 44 kiloda Melis Kurt, 38 kiloda Şakir Tuna Koçtürk, 50 kiloda Doruk Eymen Demircan ve 60 kiloda Alp Canıtez bronz madalya elde etti. Başarının tesadüf olmadığını belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, oluşturdukları güçlü altyapıyla Türk sporuna hizmet verdiklerini söyledi. Sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Kanik, Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde Manisa'ya madalya kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor'un Küçük Judocuları Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika

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