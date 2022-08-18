Muradiye'de taekwondoya ilgi artıyor - Son Dakika
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Muradiye'de taekwondoya ilgi artıyor

18.08.2022 15:21
Muradiye'de taekwondoya ilgi artıyor

Yunusemre Belediyespor'un Muradiye Mahallesi'nde açtığı yaz spor okulu taekwondo kurslarına, çocuk ve gençler büyük ilgi gösterdi.

Yunusemre Belediye spor'un Muradiye Mahallesi'nde açtığı yaz spor okulu taekwondo kurslarına, çocuk ve gençler büyük ilgi gösterdi.

Yunusemre Belediyespor'un yaz spor okulu yoğun talep görmeye devam ediyor. Katılım sayısı günden güne artan branşlardan biri de taekwondo. İlçede nüfus yoğunluğunun olduğu mahallelerden Muradiye Mahallesi'nde ücretsiz olarak açılan taekwondo kurslarına çocuk ve gençlerin ilgisi yoğun oldu. Yunusemre Belediyesi Muradiye Aile Yaşam Merkezi'nde antrenör Zekai Demir eşliğinde yapılan kurslara katılan çocuklar, keyifli idmanlarla geleceğe hazırlanıyor. Öncelikli amaçlarının sağlıklı ve ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, olimpik bir branş olan taekwondoda Türk bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandıracak başarılı sporcular yetiştirmeyi planladıklarını da söyledi. Bu yıl yaz spor okullarına gösterilen ilginin sevindirici olduğunu kaydeden Alkan, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin destek ve himayelerinde Muradiye, Akgedik ve birçok noktada sporu yaygınlaştırıp sevdirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muradiye'de taekwondoya ilgi artıyor - Son Dakika

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