Yunusemre Belediyespor Yaz Futbol Okulu Sona Erdi
Spor

Yunusemre Belediyespor Yaz Futbol Okulu Sona Erdi

Yunusemre Belediyespor Yaz Futbol Okulu Sona Erdi
21.08.2025 13:50  Güncelleme: 13:52
Yunusemre Belediyespor Yaz Futbol Okulu, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen kapanış töreniyle tamamlandı. Çocuklar, antrenörleri ve aileleriyle birlikte gösterilerini sergiledi. Başkan Bülent Kanik, velilere teşekkür ederek, çocukların gelişimine katkıda bulunan ailelerin önemine vurgu yaptı.

Yunusemre Belediye spor'un yaz futbol okulu tamamlandı. Kursa katılan çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Yunusemre Belediyespor Yaz Futbol Okulu unutulmaz anlarla sona erdi. Tevfik Lav Spor Tesisleri'ndeki kapanış töreninde sahada bir araya gelen çocuklar, büyük bir heyecanla antrenör ve ailelerine hünerlerini sergiledi. Çocukların coşkusuna Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, yöneticiler Yücel Taşçı ve Yadigar Şahin de ortak oldu. Törende konuşan Başkan Bülent Kanik, öğrenci velilerine teşekkür ederek, "Çocuklarımızın yaz boyunca gösterdiği azim ve heyecan bizleri gururlandırdı. Onların gelişiminde en büyük pay kuşkusuz değerli velilerimizindir. Bizlere güvenerek evlatlarını emanet eden, onların hem spor yapmasına hem de güzel dostluklar kurmasına vesile olan ailelerimize teşekkür ediyoruz" dedi. Başkan Kanik, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın öncülüğünde çocuklara sporu sevdirmeye yönelik projelerin devam edeceğini vurguladı. - MANİSA

manisa

Yunusemre Belediyespor Yaz Futbol Okulu Sona Erdi

SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor Yaz Futbol Okulu Sona Erdi - Son Dakika
