Yunusemreli judocular Sakarya'da madalya hedefliyor - Son Dakika
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Yunusemreli judocular Sakarya'da madalya hedefliyor

26.08.2022 16:25
Yunusemreli judocular Sakarya'da madalya hedefliyor

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası'nda Manisa'yı temsil edecek.

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası'nda Manisa'yı temsil edecek.

Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Yıldızlar-Ümitler Judo Turnuvası, 27-28 Ağustos tarihlerinde Sakarya'da yapılacak. Müsabakalara katılacak olan Yunusemre Belediyesporlu judocular, hazırlıklarını madalya hedefiyle tamamladı. Mavi Beyazlı judocular turnuvada yıldızlarda 3, ümitlerde 10 olmak üzere toplam 13 sporcu ile ter dökecek. Yoğun ilginin olduğu prestiji yüksek turnuvanın yeni sezon müsabakalarına hazırlık niteliği taşıdığı kaydedildi.

Müsabakalarda Yunusemre Belediyespor Judo Takımında Yıldızlarda, 50 kg Buğra Filiz, 55 kg Emin Levent Yelkenci, 55 kg Berat Yeşilbudak, Ümitlerde, 48 kg Merve Kaya, 48 kg Naz Korkmaz, 52 kg Sura Nil Karasu, 52 kg Sude Nur Şahin, 57 kg Yağmur Arguz, 57 kg Sezin Recepçe, 63 kg Fulya Ergen, 63 kg İlayda Akçagün, 81 kg Abdullah İnci, 81 kg Cuma Çiçek şampiyonada mücadele verecek. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre, Sakarya, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemreli judocular Sakarya'da madalya hedefliyor - Son Dakika

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