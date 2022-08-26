Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Yıldızlar-Ümitler Judo Turnuvası, 27-28 Ağustos tarihlerinde Sakarya'da yapılacak. Müsabakalara katılacak olan Yunusemre Belediyesporlu judocular, hazırlıklarını madalya hedefiyle tamamladı. Mavi Beyazlı judocular turnuvada yıldızlarda 3, ümitlerde 10 olmak üzere toplam 13 sporcu ile ter dökecek. Yoğun ilginin olduğu prestiji yüksek turnuvanın yeni sezon müsabakalarına hazırlık niteliği taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Yunusemreli judocular Sakarya'da madalya hedefliyor - Son Dakika

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