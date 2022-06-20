Yunusemre'de 'Yaz futbol okulu' başladı - Son Dakika
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Yunusemre'de 'Yaz futbol okulu' başladı

20.06.2022 14:49
Yunusemre'de 'Yaz futbol okulu' başladı

Yunusemre Belediyespor Yaz Futbol Okulu, 6-13 yaş kategorisinde 200 çocuk ve gencin katılımıyla başladı.

Yunusemre Belediyespor Yaz Futbol Okulu, 6-13 yaş kategorisinde 200 çocuk ve gencin katılımıyla başladı.

Yunusemre Belediyespor'da yaz futbol okulu çalışmaları başladı. Yunusemre Belediyesi Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesislerinde 6-13 yaş kategorisinde 200 çocuk ve gencin katılımıyla başlayan yaz futbol okulunun ilk idmanı yoğun ilgiye sahne oldu. Çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde doğal çimde futbol oynamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Yaz futbol okulu çalışmaları yaz tatili boyunca devam edecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmeleri için seferber olduklarını söyledi. Başkan Alkan, "Öncelikli amacımız çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini sağlamak. Aynı zamanda onları telefon, tablet, bilgisayar gibi hareketsiz yaşama neden olacak faktörlerden uzak tutmak. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin destekleriyle gençlerimize en rahat edebilecekleri futbol ortamını sunmaya çalışıyoruz. Kayıtlarımız Yunusemre Belediyesi'nde devam ediyor. Tüm çocuk ve gençlerimizi yaz futbol okulumuza bekliyoruz" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre'de 'Yaz futbol okulu' başladı - Son Dakika

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