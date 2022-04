Yunusemre'den 365 gün futbol eğitimi - Son Dakika

Yunusemre Belediye spor, yılın her mevsiminde binlerce çocuk ve gence futbol eğitimi veriyor.

Yunusemre Belediyespor, altyapıya verdiği önemle Manisa futboluna çok sayıda futbolcu yetiştiriyor. Yılın her mevsimi her yaş kategorisinde futbol hizmeti veren Mavi Beyazlılar, binlerce çocuk ve gencin futbolla sosyalleşmelerine ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat sunuyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi himayelerinde Türkiye'de birçok profesyonel takımda olmayan tesis ve imkanlara sahip olduklarını söyledi. Gençlerin yanında olduklarını kaydeden Alkan, "Muradiye Evrenos ve Karaali tesislerimizde 2004 doğumludan 2015'e kadar çocuklarımıza doğal çimde futbol eğitimi veriyoruz. 2014-2015 takımımızı yeni kurduk. Haftada 6 gün idman yapan gruplarımız var. Bizde futbol yılın her mevsimi var. Kıymetli çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Futbol oynamak isteyen, yeteneğine güvenen gençlerimize kapımız açık." dedi.

Başkan Alkan, okullarda taramalara devam ettiklerini ve bu taramalarda futbola yeteneği olan birçok çocuğu keşfettiklerini sözlerine ekleyerek, "Taramalar sonucu seçilen çocuklarımızı da yaş gruplarımıza kısa sürede kazandıracağız. Havalar ısınmaya başladı. Bu sene düzenleyeceğimiz yaz spor okullarına da rekor katılım bekliyoruz. Servisinden, tesisine kadar birçok profesyonel takımda olmayan imkanlarımız var. Bizlere bu yolda öncülük eden ve her daim destekçimiz olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. - MANİSA