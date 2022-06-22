Yunusemre Yaz Spor Okulu okçulukta ilk heyecan

Yunusemre Belediye spor Yaz Spor Okulu okçuluk branşı kurslarının ilk çalışması keyifle yapıldı.

Manisa'da çocuk ve gençlere sporu sevdirme hedefiyle 15 branşta Yaz Spor Okulu açan Yunusemre Belediyespor'da okçuluk branşı eğitimleri heyecanla başladı. Atatürk Spor Kompleksi Okçuluk Sahası'nda başlayan ilk çalışmada sporcuların keyifli ve mutlu oldukları gözlenirken, veliler de antrenmanı heyecanla takip etti. Antrenmanı ziyaret eden Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, kurslara katılan çocuk ve gençlerle bol bol sohbet ederek onlara başarılı bir yaz spor okulu sezonu geçirmeleri dileğinde bulundu. Açılan her branşa olduğu gibi okçuluğa olan ilginin de kendilerini mutlu ettiğini belirten Onater, "Okçuluk bu yaz tercih edilen, talep gören spor branşlarımızdan biri. 8 -15 yaş grubunda kayıt alıyoruz. İlk çalışmamızı güzel bir şekilde tamamladık. Yaz sonuna kadar antrenörümüz Yusuf Kelebek yönetiminde haftanın iki günü antrenmanlarımız olacak. Çocuklarımızın öğrenme isteğinden, velilerimizin ilgisinden gayet memnunuz. Yaz Spor Okulları ile çocuklarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Ayrıca geleceğin şampiyon adaylarını tespit ederek onları Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefler yolunda bizleri her daim destekleyen Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA