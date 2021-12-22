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Yunusemreli filenin sultanları sezonu galibiyetle kapattı: 3-1 - Son Dakika

Yunusemreli filenin sultanları sezonu galibiyetle kapattı: 3-1

22.12.2021 16:55
Yunusemreli filenin sultanları sezonu galibiyetle kapattı: 3-1

Yunusemre Belediyespor, Manisa Genç Kızlar Voleybol Ligi'nin son haftasında konuk ettiği Soma Ilgazspor'u 3-1 yenerek sezonu moralli kapattı.

Yunusemre Belediyespor, Manisa Genç Kızlar Voleybol Ligi'nin son haftasında konuk ettiği Soma Ilgazspor'u 3-1 yenerek sezonu moralli kapattı.

Manisa Genç Kızlar Voleybol Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, sezonun son maçında Soma Ilgazspor ile karşılaştı. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan maça Ceylin Paksoy, Sude Ünal, Gökçe Kazer, Doğa Öz, Zeynep Öztemel ve Özge Çetin ilk 6'sıyla başlayan Mavi Beyazlılar, ilk sette 1-0 geriye düşmesine rağmen sonraki üç seti de alarak sahadan 3-1 galip ayrıldı. İlk seti 25-13 geride kapatan Yunusemreli voleybolcular, ikinci seti 25-14, üçüncü seti 25-17, dördüncü seti de 25-16 kazandı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, sezonu iyi bir sonuçla kapatan sporcuları tebrik etti. Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son maçta kulübümüze ve ilçemize yakışan bir oyunla kazanan takımımızı kutluyorum. Kızlarımızın bu sene edindikleri tecrübeyle gelecek sezonlarda daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Gençlerin yanı sıra minik-yıldız yaş grubu taramalarımız da son sürat devam ediyor. Altyapıya verdiğimiz önemle Türk voleyboluna yeni yetenekler kazandıracağız." diye konuştu. - MANİSA

Yunusemreli filenin sultanları sezonu galibiyetle kapattı: 3-1
Yunusemreli filenin sultanları sezonu galibiyetle kapattı: 3-1
Yunusemreli filenin sultanları sezonu galibiyetle kapattı: 3-1
Yunusemreli filenin sultanları sezonu galibiyetle kapattı: 3-1

Yunusemre, voleybol, Manisa, Soma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli filenin sultanları sezonu galibiyetle kapattı: 3-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yunusemreli filenin sultanları sezonu galibiyetle kapattı: 3-1 - Son Dakika
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