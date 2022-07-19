Yunusemreli Suzanna İzmir'de kupa ve madalyaları topladı - Son Dakika
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Yunusemreli Suzanna İzmir'de kupa ve madalyaları topladı

19.07.2022 12:26
Yunusemreli Suzanna İzmir'de kupa ve madalyaları topladı

Yunusemre Belediyespor'un başarılı raketi Suzanna Solmaz, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen müsabakalarda bir altın, bir de gümüş madalya elde ederek Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı raketi Suzanna Solmaz, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen müsabakalarda bir altın, bir de gümüş madalya elde ederek Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un minik tenisçisi Suzanna Solmaz, başarılarına yenilerini ekledi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından İzmir'de yapılan 8-9-10 Yaş Kupası Türkiye Serisi Müsabakaları'nda Manisa'yı temsil eden Suzanna, 10 yaş kategorisinde teklerde şampiyon olurken, çiftlerde ise final oynama başarısı göstererek ikinci oldu. Mavişehir Spor Kulübü'nde organize edilen turnuvada fırtına gibi esen başarılı sporcu, bir altın, bir de gümüş madalya ile farkını bir kez daha gözler önüne serdi. Suzanna'nın başarılarıyla gururlandıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, "Karakteri, yeteneği ve çalışkanlığı, madalya ve kupalarıyla göz dolduran kızımızı ve antrenörümüzü canı gönülden kutlar, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Yunusemre, Türkiye, Manisa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemreli Suzanna İzmir'de kupa ve madalyaları topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemreli Suzanna İzmir'de kupa ve madalyaları topladı - Son Dakika
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