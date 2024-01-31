Yüreğir Belediyespor Kulübü, U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası\'nda başarılı oldu

Özlem Zengin: "Bir grup milletvekili Meclis'i terörize ediyor"

TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından başlayan gerilim, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Meclis'te yaptığı açıklamalarla devam etti. Zengin, bir grup milletvekilinin Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini düşündüğünü belirtti ve dün yapılan eylemin Anayasa'ya uygun olduğunu savundu.