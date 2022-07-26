Yurt dışı kampını tamamlayan Trabzonspor'da hedef; Süper Kupa - Son Dakika
Üye Girişi

Yurt dışı kampını tamamlayan Trabzonspor'da hedef; Süper Kupa

26.07.2022 14:50
Yurt dışı kampını tamamlayan Trabzonspor'da hedef; Süper Kupa

Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak, Süper Kupa finaline hazırlanmak için Trabzon'a gelecek.

Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak, Süper Kupa finaline hazırlanmak için Trabzon'a gelecek.

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan son şampiyon Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamladı. Slovenya'nın ardından Avusturya'da kampa giren bordo mavili ekip, bugün son antrenmanını yaptı. Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma, pas, 5'e 2, dar alan oyunları ve şut çalışması yaptı.Trabzonspor, saat 18.00'de özel uçakla Avusturya'dan Trabzon'a hareket edecek. Bordo mavililer, 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacağı Süper Kupa final maçı hazırlıklarını Trabzon'da sürdürecek.


YORUMLAR
500
Trabzonspor kamp çalışmalarını tamamladı Trabzonspor kamp çalışmalarını tamamladı Trabzonspor'da Hamsik'ten Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması Trabzonspor'da Hamsik'ten Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Süper Kupa, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yurt dışı kampını tamamlayan Trabzonspor'da hedef; Süper Kupa - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:46 Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
14:15 Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı! Rusya sevkiyatın yarıya düşeceğini açıklamıştı
14:10 Cristiano Ronaldo'nun geleceği şekilleniyor! Yeni sezonda kadronun önemli bir parçası olacak
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:56 Uzun namlulu silah ve kılıçla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:50:44. #1.12#
SON DAKİKA: Yurt dışı kampını tamamlayan Trabzonspor'da hedef; Süper Kupa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement