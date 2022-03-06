Yurt öğrencileri Türkiye Şampiyonası için ter döktü - Son Dakika

Malatya'da Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrencilerin katıldığı Satranç İl Seçmeleri Yarışması sona ererek, Türkiye Şampiyonasına katılacaklar belirlendi.

Türkiye KYK Satranç Şampiyonasına Malatya'dan katılacak öğrencilerin belirlenmesi için KYK Satranç İl Seçmeleri Yarışması düzenlendi. İki gün süren Malatya KYK Satranç İl Seçme Yarışması madalya töreni ile sona erdi. KYK Yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı satranç il seçmelerinde kızlar ve erkekler kategori birincileri Afyonkarahisar'da yapılacak olan Türkiye KYK Satranç Şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Eğitim Merkezinde yapılan satranç il seçmeleri oldukça çekişmeli geçti.

Yarışma sonunda erkeklerde, Alican Balkaş birinci, Yusuf Batuhan Çelik ikinci ve Yavuz Can Duran üçüncü oldu. Kızlarda ise Fatma Şentürk birinciliği, Esranur Tuncay ikinciliği ve Sema Nur Öter üçüncülüğü elde etti. - MALATYA