Mustafa Ergin Koşusu'nu, Oğlum Kayra kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Ergin Koşusu'nu, Oğlum Kayra kazandı

28.07.2022 12:46
Mustafa Ergin Koşusu'nu, Oğlum Kayra kazandı

Yurtbaşı eski Belediye Başkanı merhum Mustafa Ergin adına düzenlenen koşuyu Oğlum Kayra isimli safkan kazandı.

Yurtbaşı eski Belediye Başkanı merhum Mustafa Ergin adına düzenlenen koşuyu Oğlum Kayra isimli safkan kazandı.

At sahipliği ve yetiştiricilik yapan aynı zamanda 1994 yılında Yurtbaşı Belediye Başkanlığına seçilen merhum Mustafa Ergin adına Elazığ Hipodromu'nda düzenlenen koşu, önceki akşam gerçekleştirildi. 4+ yaşlı safkan Arap atlarının birincilik mücadelesi verdiği yarış, bin 200 metre mesafe kum pistte yapıldı. 2022 yılı Mustafa Ergin Koşusu'nu jokeyi İsa Akyavuz ile start alan, Metin Arslan'ın sahibi ve Şemsettin Toydemir'in de yetiştiricisi olduğu Oğlum Kayra, geçen yıl olduğu gibi yine kazandı. Vedat Önder'in antrene ettiği 9 yaşlı at, bu galibiyetiyle kariyerindeki 19'uncu birinciliğini elde etmiş oldu. 9 safkanın katıldığı koşuda Bilirkişi ikinci olurken, Özakbey üçüncü, Yutangirdap dördüncü ve Boztepebeyi de yarıştan beşinci olarak ayrıldı. Koşunun galibi Oğlum Kayra için bitiriş derecesi 1.26.08 olurken, farklar ise 3.5 boy - 1.5 boy - boyun - 5 boy şeklinde sonuçlandı. Koşu sonrası şeref tribününde düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi Metin Arslan'a kupasını merhum Mustafa Ergin'in kızı Doç. Dr. Esma Ergin Kuru takdim etti. Feridun Ergin, kazanan atın jokeyi İsa Akyavuz'a, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin de kazanan atın antrenörü adına Metin Arslan'a plaketi verdi. Törende İbrahim Ergin, Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik'e günün anısına plaket takdim etti.

23 Kasım 1955 yılında Elazığ'ın Yurtbaşı ilçesinde doğan Mustafa Ergin, ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra hayvancılık ve seracılık alanında çalışmaya başladı. 30 Mart 1994 yılında mahalli idare seçimlerinde Yurtbaşı Belediye Başkanı olarak seçildi. Görevi süresince Yurtbaşı Belediyesi'ne önemli hizmetlerde bulunarak, istihdam alanları oluşturdu. Elazığ Hipodromu'nun, Yurtbaşı ilçesine yapılmasına destek veren Mustafa Ergin, at sahibi olarak Bey Bora, Filika, Erginer ve Kaplanbey isimli safkanlarıyla önemli yarışlar kazandı.

Ergin, 9 Mart 2018 yılında görevi başında vefat etti. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı hastanedeki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı hastanedeki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı Elazığspor'un 39 yaşındaki kaptanı Yiğitcan, yıllara meydan okuyor Elazığspor'un 39 yaşındaki kaptanı Yiğitcan, yıllara meydan okuyor
Kaynak: İHA

Mustafa Ergin, Yurtbaşı, Elazığ, Oğlum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Ergin Koşusu'nu, Oğlum Kayra kazandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:54:34. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafa Ergin Koşusu'nu, Oğlum Kayra kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement