YURTLİG Voleybol Şampiyonları Belirlendi - Son Dakika
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YURTLİG Voleybol Şampiyonları Belirlendi

YURTLİG Voleybol Şampiyonları Belirlendi

Erzurum'da düzenlenen YURTLİG Voleybol Müsabakaları'nda şampiyonlar belirlendi.

23.12.2024 16:01
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024-2025 faaliyet Programında yer alan ve Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde yapılan YURTLİG Voleybol Müsabakaları sona erdi. Erzurum Spor Salonu'nda oynanan maçlar nefes kesti. Üç gün süren müsabakalar sonunda ilk üçe giren takımlar belli olurken, kupa ve madalyaları verildi.

Kızlarda Şampiyon Erzurum Kız Yurdu

YURTLİG Voleybol İl birinciliğinde ilk önce kızlarda şampiyon belli oldu. Kızlarda şampiyon Erzurum Kız Yurdu oldu. Antrenör Hilal Kaya yönetimindeki Mavi-beyazlı sultanlar şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Antrenör Selma Erzincanlı yönetimindeki Nenehatun Kız Yurdu ise gümüş kupanın sahibi oldu. Abdurrahmangazi Kız Yurdu ise üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde Şampiyonluk Kupası İbrahim Hakkı'nın

Erkeklerde ise şampiyonluk kupası İbrahim Hakkı Erkek Yurdu'na gitti. Nurettin Topçu Erkek Yurdu gümüş kupayı kazandı. Oğuzhan Yaşar Erkek Yurdu ise üçüncü sırada yer aldı. Erzurum Spor Salonu'nda oynanan ve büyük ilgi gören YURTLİG Voleybol maçlarından sonra Dereceye giren takıların kupa ve madalyaları verildi. Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, dereceye giren takımları tebrik etti.

Erzurum GSİM Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, Destek Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak ile Turnuvanın koordinatörlerinden Vedat Engin ile Melih Gül, sporcuların kupa ve madalyalarını takdim etti. Erzurum GSİM Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, tüm takımları tebrik ederek Erzurum'u Türkiye finallerine temsil edecek olan kız ve erkek takımlara başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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