Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu! Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Fransa Milli Takımı kampına katılan Hugo Ekitike, tercih ettiği kıyafet ve görüntüsüyle dikkat çekti.
Genç futbolcunun kamp alanına gelişi sırasında giydiği kombin, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bazı kullanıcılar Ekitike'nin tarzını eleştirerek "en kötü kombinlerden biri" yorumunda bulundu.
Ekitike'nin yürüyüşü sırasında hafif şekilde topalladığı görüntüler sonrası, izleyenler "sakat mı?" demeden edemedi. Yıldız futbolcunun son maçta da sakatlık nedeniyle oyundan çıkmış olması, bu şüpheleri daha da artırdı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, futbolseverler hem oyuncunun tarzını hem de fiziksel durumunu tartışmaya başladı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?