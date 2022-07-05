Samsunsporlu oyuncu Yusuf Abdioğlu: "Hedefimiz takımı Süper Lig'e çıkartmak" - Son Dakika
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Samsunsporlu oyuncu Yusuf Abdioğlu: "Hedefimiz takımı Süper Lig'e çıkartmak"

05.07.2022 16:16
Samsunsporlu oyuncu Yusuf Abdioğlu: "Hedefimiz takımı Süper Lig'e çıkartmak"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un defans oyuncusu Yusuf Abdioğlu, Süper Lig'e yükselme hedefiyle sezona başlayacaklarını kaydetti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un defans oyuncusu Yusuf Abdioğlu, Süper Lig'e yükselme hedefiyle sezona başlayacaklarını kaydetti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Abdioğlu'nun Kayseri kampı değerlendirmesine yer verildi.

Kayseri'deki kampın güzel geçtiğine işaret eden Yusuf, "Samsun'daki kampımıza biraz geç katıldım ama Kayseri'deki kampa takımla birlikte geldik. Hocalarımız bizi sezona hazırlayabilmek için bu dönemde yükleniyor. Doğal olarak bizim de yorucu günlerimiz oluyor. Sezonda ayakta kalabilmek için bu kamp dönemine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'daki bireysel hedefinin ikinci planda olduğunu vurgulayan Yusuf, "Öncelik, takımın şampiyonluğu. Bu şehre gelmek, benim adıma hem büyük sorumluluk hem de büyük zorluk. Samsunspor benim için çocukluk hayaliydi ve gerçek oldu. Futbol sayesinde çoğu hayalimi gerçekleştirdim. En yüksek hayalim Süper Lig'de oynamaktı, onu da gerçekleştirdim. Samsunspor'a geldim ve bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Şimdiki hedefimiz takımı Süper Lig'e çıkartmak. inşallah Süper Lig'de de burada devam etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Taraftara seslenen Yusuf Abdioğlu, şunları kaydetti:

"Çoğu tribünü tanıyorum. Eski stadyum şehir içinde olduğu için yolda birbirimizi çağırarak stada giderdik. 20 kişiyle başlar, stada kadar 100 kişi olurduk. Ben o anları unutmuyorum. Taraftarın galibiyet isteğini, evine mutlu dönmeyi en iyi ben biliyorum. Bizim için onları mutlu etmek çok önemli ama onların da biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Takımımız yeni kuruluyor. Yeni kurulan takımlarda her zaman seri galibiyetler olmayabilir. Bazen performans düşüklüğü olabilir. Kaliteli bir kadro kurulduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun, biz kendi bütünlüğümüzü kaybetmediğimizde, başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında da şampiyonluk en çok bize yakışacak."

Öte yandan Samsunspor, prensip anlaşmasına vardığı golcü futbolcu Ahmet Sagat ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunsporlu oyuncu Yusuf Abdioğlu: 'Hedefimiz takımı Süper Lig'e çıkartmak' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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