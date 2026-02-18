Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Yusuf Dikeç\'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
18.02.2026 21:06
Haberin Videosunu İzleyin
Yusuf Dikeç\'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Haber Videosu

Bir X kullanıcısı, yapay zeka ile Yusuf Dikeç'in yer aldığı bir Hitman videosu üretti. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde eli cebinde gümüş madalya kazanmıştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sergilediği "eli cebinde" atış tarzıyla dünya çapında bir fenomene dönüşen milli atıcımız Yusuf Dikeç, yapay zeka sanatçılarının ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

BU KEZ DE HİTMAN OLDU

Son olarak bir Xkullanıcısı tarafından paylaşılan ve Dikeç'i Hitman olarak betimleyen video, sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Gümüş madalyalı sporcumuzun soğukkanlı duruşu, yapay zeka yardımıyla Hitman'e uyarlandı. Videoda Yusuf Dikeç; kısa sürede gündem olan video büyük beğeni topladı.

Sosyal Medya, Yusuf Dikeç, Yapay Zeka, Teknoloji, Gümüş, Paris, Spor

Son Dakika Spor Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • erkan zengin erkan zengin:
    Bunun iyice bir yrlr oynadı 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
