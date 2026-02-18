Yusuf Dikeç\'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sergilediği "eli cebinde" atış tarzıyla dünya çapında bir fenomene dönüşen milli atıcımız Yusuf Dikeç, yapay zeka sanatçılarının ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

BU KEZ DE HİTMAN OLDU

Son olarak bir Xkullanıcısı tarafından paylaşılan ve Dikeç'i Hitman olarak betimleyen video, sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Gümüş madalyalı sporcumuzun soğukkanlı duruşu, yapay zeka yardımıyla Hitman'e uyarlandı. Videoda Yusuf Dikeç; kısa sürede gündem olan video büyük beğeni topladı.