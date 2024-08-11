Yusuf Dikeç'in Olimpiyat Başarısı Atıcılık Sporuna İlgiyi Artırdı - Son Dakika
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Spor

Yusuf Dikeç'in Olimpiyat Başarısı Atıcılık Sporuna İlgiyi Artırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in başarısı, atıcılık sporuna olan ilgiyi artırdı. Kayseri'de 10 yaşından 70 yaşına kadar birçok kişi atıcılık sporuyla ilgilenmek istiyor.

11.08.2024 11:15
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Atış tarzıyla dünya çapında ilgi gören milli sporcunun, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atış tarzı ve bu spora geç başlayıp 51 yaşında olimpiyat madalyası kazanması, atıcılık sporuna ilgiyi artırdı.

Bu başarının ardından Kayseri'de 10 yaşından 70 yaşına kadar vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ulaşıp bu sporu yapmak istediklerini iletiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü havalı silahlar antrenörü Mehmet Avcı, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok ilinde yapılan ancak pek tanınmayan atıcılık sporunun Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın olimpiyatta kazandığı madalyayla popüler hale geldiğini söyledi.

Kayseri'de atıcılık sporunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 5 yıldır yapıldığını ve milli sporcular yetiştirdiklerini belirten Avcı, "Aslında bu spor yıllardır var. Kayseri'de müdürlüğümüz bünyesinde 5 yıldır yapıyoruz. Yusuf ağabey ve İlayda Tarhan'ın başarmış olduğu olimpiyat derecesinden sonra aşırı istek oluştu. Herkes bu sporun varlığını öğrendi." dedi.

"10 yaşından 70 yaşına kadar birçok kişi arıyor"

Yusuf Dikeç'in atış tekniği ve yaşının bu spora olan merakı iki kat artırdığını belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Yusuf ağabeyin başarısından dolayı vatandaşlar bu sporu araştırıyor, telefonla arıyorlar, müdürlüğümüze başvuruyorlar. 'Biz de bu sporu yapmak istiyoruz.' diyorlar. Bu zamana kadar aktif 30 sporcumuz vardı, çok fazla talep var. Geleceği olan bir spor, sadece çok bilinmiyordu, Yusuf ağabey ve İlayda Tarhan'ın başarısı önümüzü açtı. Artık daha fazla kişi biliyor, inanıyorum ki daha fazla kişi buna destek verecek. Yusuf ağabey 51 yaşında bu spora çok geç başlayıp olimpiyatta derece alan bir sporcumuz. Bu sporun yaş gurubu yok. Minimum yaş grubu var, maksimum yaş gurubu yok. Bir sporcu büyükler kategorisine geçtiği anda 60-70 yaş fark etmez, atabildiği sürece bu sporda varlığını gösterebilir. Ben 41 yaşındayım, arkadaşlarım hatta daha büyük yaş gruplarından 'Yusuf yapmış, biz neden yapmayalım?' diye gelenler var. Olimpiyattaki başarıdan sonra bizi 10 yaşından başlayıp 70 yaşına kadar birçok kişi arıyor. Bu sporu yapmak istiyorlar, biz de elimizden geldiğince destek veriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yusuf Dikeç'in Olimpiyat Başarısı Atıcılık Sporuna İlgiyi Artırdı - Son Dakika

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