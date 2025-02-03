Yusuf Efe Gündüz Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
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Spor

Yusuf Efe Gündüz Milli Takıma Seçildi

Yusuf Efe Gündüz Milli Takıma Seçildi

Yüzme tedavisi ile başarıya ulaşan 15 yaşındaki Yusuf, milli takımda yer aldı.

03.02.2025 17:18
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Ordu'da doktor tavsiyesi üzerine tedavi amacıyla başladığı yüzmede çok sayıda madalya kazanan 15 yaşındaki Yusuf Efe Gündüz, milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 8 yıl önce fiziksel gelişimini desteklemek için yüzmeye başlayan ve şimdiye kadar birçok başarıya ulaşan Yusuf Efe'nin, 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde büyük başarı elde ettiği belirtildi.

Tedavi edilmediği takdirde kamburluğa ve yürümeye engel oluşturabilen spina bifida (ayrık omurga hastalığı) ile dünyaya gelen Yusuf Efe'nin, milli takım seçmelerinde elde ettiği başarılara değinilerek, şunlar kaydedildi:

"44 kulüpten 106 sporcunun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'ne katılan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü para yüzme sporcusu Yusuf Efe Gündüz, 5 birincilik ile büyük bir başarıya imza attı. 6 farklı stilde ve kulvarda yarışan Yusuf Efe Gündüz, 100 metre sırtüstü, 400 metre serbest, 200 metre karışık, 100 metre kelebek ve 100 metre serbest stilde 5 altın madalya aldı. Elde ettiği bu başarı ile sporcumuz milli takıma girmeye hak kazandı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yusuf Efe Gündüz Milli Takıma Seçildi - Son Dakika

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