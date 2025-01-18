Yusuf Eren Yıldırım Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Yusuf Eren Yıldırım Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor

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Elazığ'ın yenilgisiz kick boks sporcusu Yusuf Eren Yıldırım, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

18.01.2025 11:43
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- Elazığ'ın yenilgisiz sporcusu, gözünü Türkiye şampiyonasına çevirdi

ELAZIĞ - Kick boksta Elazığ'ın tek yenilgisiz sporcusu Yusuf Eren Yıldırım, abisinin de desteğiyle gözünü Türkiye şampiyonasına çevirirken, şehrin büyüklerinden sponsorluk desteği bekliyor.

Elazığ'da 9 yıl önce başlayan ve önemli dereceler alarak kente başarılar getiren Eyüphan Yıldırım, yaşadığı sakatlıkların ardından bir süre kick boksa ara vermek zorunda kaldı. Kardeşi Yusuf Eren Yıldırım'ın da kick boksa olan sevdasını fırsat bilen ağabey Yıldırım, kardeşiyle birlikte antrenmanlar yaparak onu kick boksa hazırlamaya başladı. Daha önce girdiği 4 Türkiye şampiyonasında zafere ulaşan Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan Yusuf Yıldırım, abisinin de desteğiyle milli takım seçmelerine katılmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ağabey ve kardeş, hiçbir yerden destek almadan bu başarıla imza atan başarılı sporcular, ilin büyüklerinden şampiyona öncesinde destek beklediklerini ifade etti.

"Kardeşim ülkemizi Avrupa Şampiyonasında temsil edecektir"

Türkiye şampiyonasına hazırlıkların tam gaz devam ettiğini belirten antrenör Eyüphan Yıldırım, "Biz hazırız. Her zaman olduğu gibi birinciliği istiyoruz ve birinciliği alacağız. Kardeşim 4 tane Türkiye şampiyonasına katıldı, 4'ünde de birinci oldu. Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil etti. Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etti. 2025 yılında yapılacak olan Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecektir diye umuyorum. Biz herhangi bir kulübe bağlı değiliz. Ferdi olarak müsabakalara katılım sağlıyoruz. Hiçbir destek alamıyoruz. Ağabey kardeş müsabakalara hazırlanıyoruz. Hiçbir yerden destek almadan bu kadar büyük başarıyı elde etmişken il büyüklerimizden biraz destek alırsak daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. İl büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

"Hedefimiz Avrupa şampiyonası"

Türkiye şampiyonası için son 6 aydır özellikle daha iyi antrenmanlar yaptığını aktaran Yusuf Eren Yıldırım, "Bir kamp dönemine girdik. Milli Takımdan döndüğümden beri, bir gün bile ihmal vermeden Türkiye Şampiyonası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haftanın 4 günü çift antrenman diğer 3 günü de klasik tek antrenman yapıyorum. Bu sene de umarım 3'üncü kez milli takıma girerim. Kariyerimde Türkiye'de mağlubiyetim bulunmuyor. Avrupa'da ve dünyada çeşitli derecelere imza attım. Bu sene olursa eğer önümüzdeki maçta Türkiye şampiyonasında 5'inci kez Türkiye şampiyonu olarak başarılarıma bir yenisini daha eklemek istiyorum. Özellikle bu spora başladığım günden itibaren rol model olarak aldığım abimdir aynı zamanda antrenörümdür. Küçüklükten itibaren birlikte çalışıyoruz. Onunla daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Her sene milli takım seçmeleri oluyor ve bunu kazanarak bu sene de tekrardan Avrupa şampiyonasına gitmeyi hedefliyoruz. Bunun ardından biraz daha profesyonel maçlara çıkmayı hedefliyorum. Bu sene bir üst siklete çıkarak başarımıza başarı katmaya çalışacağız" diye konuştu.

Yusuf Eren Yıldırım Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yusuf Eren Yıldırım Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor - Son Dakika

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