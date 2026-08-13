Yusuf Fehmi Genç'in Hedefi Olimpiyat Altını - Son Dakika
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Yusuf Fehmi Genç'in Hedefi Olimpiyat Altını

Yusuf Fehmi Genç\'in Hedefi Olimpiyat Altını
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Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası için iddialı hazırlanıyor.

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, 2022'de dünya şampiyonluğuna uzanan kariyerini uzun yıllar sürdürerek yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde doğup büyüyen, küçük yaşlarda güreş ve basketbolla ilgilenen 24 yaşındaki Yusuf Fehmi, lisede beden eğitimi ve spor öğretmeninin yönlendirmesiyle haltere başladı.

Bu branşta kısa sürede kendini geliştirerek 2018'de milli takım kampına seçilen Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yusuf Fehmi, 1 yıl sonra milli sporcu oldu.

Spor kariyeri boyunca yıldızlar, gençler ve büyükler dünya şampiyonalarında birer altın madalya kazanan ve Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 kez birincilik elde eden milli sporcu, geçen yıl erkekler 73 kiloda yarışarak 194 kiloluk kaldırışıyla silkmede Avrupa rekorunu kırdı.

Yusuf Fehmi, İtalya'da 21 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile 27 Ekim-8 Kasım'da Çin'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer almak için Sakarya'da çalışmalarını sürdürüyor.

"Elimden gelen mücadeleyi de vereceğim"

ASKİ Spor Kulübü sporcusu Yusuf Fehmi Genç, AA muhabirine, halter sporunda güzel başarılar elde ettiğini söyledi.

Kendisine hedefler belirlediğini belirten Yusuf Fehmi, "Hayal kura kura ilerledik. İkincilik ve üçüncülük hayali kurduk, en sonunda da şampiyonluk hayali kurduk. Basamak basamak ilerleyerek yolumuza devam ettik." dedi.

Milli sporcu, öğretmen ve antrenör olmayı hedeflediğini, öğrendiklerini gelecek nesillere aktarmak istediğini dile getirerek, yaklaşık 3 ay önce haltere yönlendirdiği 10 yaşındaki kardeşi Ömer Kaan Genç'in de bu yıl Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacağını kaydetti.

Kariyerindeki derecelerinden bahseden Yusuf Fehmi, "Akdeniz Oyunları için İtalya'ya gideceğiz. Milli takımdan 5 sporcu olarak ülkemizi temsil edeceğiz. Elimizden gelen mücadeleyi vermek ve ülkemizi temsil etmek için hazırız. Güzel şekilde hazırlandık." dedi.

Yusuf Fehmi, Dünya Şampiyonası'nın, Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi açısından önemli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Önümüzde 5 yarışmamız olacak. Dünya Şampiyonası'ndan sonra bu yarışmalarda yaptığımız en iyi dereceler üzerinden tüm yarışmaların ortalaması alınıp dünya sıralamasında ilk 10'a giren sporcu olimpiyata katılmaya hak kazanacak. Daha önce hiç olimpiyata katılmadığım için biraz heyecanlıyım, çok katılmak istiyorum. Hedefim tabii ki altın madalya. Bir sporcunun en üst hedefi olimpiyat kürsüsüne çıkmak ve madalya almak."

İyi bir seviyede bulunduğundan bahseden Yusuf Fehmi, "Dünyada ilk 10'da varım. Hedefim Dünya Şampiyonası'nda madalya sahibi olmak. Federasyon yönetimimiz ve antrenörlerimiz bana çok güveniyor. Güzel şekilde ilerleyip bu süreci inşallah güzel şekilde noktalarız çünkü uzun zamandır gelmeyen olimpiyat madalyası var, onu da almamız lazım. Alacağız da ben inanıyorum." diye konuştu.

Antrenör Cumali Tekin: "Çok azmetti, bugünlere geldi"

Antrenör Cumali Tekin ise 10 yıldır birlikte çalıştıkları Yusuf Fehmi'nin ilk başlardan itibaren hem fiziksel hem de kondisyon olarak çok yetenekli ve kabiliyetli olduğunu anlattı.

Yusuf Fehmi'nin azmederek bugünlere geldiğini belirten Tekin, "İnşallah zamanla daha iyi yerlerde de göreceğiz. Süreç devam ediyor, olimpiyatlara hazırlık sürecimiz var. Onunla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Yusuf Fehmi'nin haltere başladıktan 2 yıl sonra Avrupa şampiyonu olduğunu dile getiren Tekin, "Gerçekten yetenekli bir sporcu. Geçmiş dönem yarışmalarına baktığımızda her zaman başarıları artarak devam eden bir sporcu. Akdeniz Oyunları'nda iyi derece alacağına inanıyoruz, orada problemimiz yok. Öncelikli hedefimiz Dünya Şampiyonası, orada iyi derece elde etmemiz gerekiyor. Olimpiyat için kota sürecinde ilk yarışma o, ondan sonrada devam edecek birçok yarışma var. O süreç bizim için daha değerli. O da zaten bunun bilincinde." ifadelerini kullandı.

Tekin, çalışmalarının ciddi, düzenli, planlı ve programlı devam ettiğini aktararak, "Herhangi sıkıntı yaşamadığımız sürece çok iyi derece elde edeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Fehmi Genç'in Hedefi Olimpiyat Altını - Son Dakika

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