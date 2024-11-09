Yusuf Şimşek: Adanaspor'u yukarılara taşımak istiyoruz - Son Dakika
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Spor

Yusuf Şimşek: Adanaspor'u yukarılara taşımak istiyoruz

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, takımın üst sıralara çıkması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

09.11.2024 17:11
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Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, turuncu-beyazlıları bir önce yukarılara taşımak istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "İki takım için de zor bir maçtı. Biz bunu bilerek, çalışarak geldik. Zaman zaman iyi oynadığımız, pozisyon bulduğumuz dakikalar da oldu, pozisyon verdiğimiz dakikalar da oldu. Tek sevindirici olay, 4-5 gol yiyen Adanaspor'dan, gol yememeye çalışan Adanaspor yapmaya çalışıyoruz. Aldığımız 1 puandan gerçekten çok mutlu değilim ama kaybetmemek de önemli. Takım olarak kaybetmemeye de alışmamız gerekiyor, gol yememeye alışmamız gerekiyor. Onun için mutluyum. Adanaspor'u bir an önce yukarılara taşımak istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Futbolcu kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Ben geleli 8-9 gün oldu. Bu sürede 2 maç oynayıp, bu kadar mücadele eden, az pozisyon veren bir takımın teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yusuf Şimşek: Adanaspor'u yukarılara taşımak istiyoruz - Son Dakika

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