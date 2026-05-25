Yusuf Şimşek Antalyaspor İçin İddia Ediliyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen sezon Altınordu'da üçüncü teknik adam olarak göreve getirilip son haftalarda topladığı puanlarla İzmir temsilcisinin lige tutunmasını sağlayan teknik direktör Yusuf Şimşek'in kırmızı-lacivertli kulüple sözleşme yenilemeyi düşünmediği bildirildi. Deneyimli teknik adamın ismi son günlerde Süper Lig'den düşen Antalyaspor'la anılmaya başladı.

Altınordu'nun kümede kalmasının ardından memleketi Antalya'ya dönen Yusuf Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hep beraber şampiyon yaptık, yine yaparız" mesajı paylaşarak Antalyaspor'a yeşil ışık yaktı. Şimşek, 2014-15 sezonunda Antalyaspor'u, play-offtan Süper Lig'e taşımıştı. Öte yandan Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımın yarışmacı haklarını devretmek istiyor.